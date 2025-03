Nel vuoto di leadership dell’Ue, il Regno Unito sembra aver puntato sul ritorno a una politica europea diretta dai governi e dagli stati, non dalle istituzioni comunitarie. Una vecchia storica posizione britannica, di certo non una novità, forse nemmeno una buona notizia per l’Ue nell’immediato

Quello che sembrava essere per il primo ministro britannico Keir Starmer un successo politico e diplomatico giovedì pomeriggio, a conclusione della visita alla Casa Bianca, si è vaporizzato completamente nei 15 minuti in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha umiliato Volodymyr Zelensky e il popolo ucraino in diretta mondiale.

Solo gli ingenui scambierebbero la grettezza istituzionale dimostrata da Trump e J.D Vance e la volgarità del linguaggio adolescenziale utilizzato come Realpolitik. Oggi siamo di fronte a qualcosa di nuovo e profondamente diverso e le regole che delimitavano non solo i confini della diplomazia ma anche quelli della stessa democrazia statunitense sono a pezzi sul pavimento dello Studio Ovale.

È questo il contesto con cui Starmer accoglierà a Lancaster House i leader europei, il segretario generale della Nato e lo stesso Zelensky. Il primo ministro inglese si trova dunque al centro di questa nuova ragnatela diplomatica globale.

Le dinamiche del discorso trumpiano hanno arretrato quello che chiamavamo ordine internazionale alla diade “egemone-subalterno” nella quale qualsiasi relazione è a somma zero. Il progetto europeo è stato la risposta lenta e zoppicante per superare la “stato di natura” in cui ci si era ritrovati dopo due guerre mondiali.

Come tutti i processi storici ha ottenuto successi parziali. Oggi langue in una profonda crisi politica, forse anche identitaria. E al momento l’Europa è rimasta sola a Kiev.

Special relationship

Starmer ha ripetuto ostinatamente nelle ultime settimane che non sceglierà fra Usa ed Europa. Certo, continuerà a barcamenarsi fra l’Atlantico e la Manica, replicando una prassi storica, a volte definita special relationship, altre trasformismo dopo la dissoluzione dell’Impero. Ma questa fase oggi sembra completamente conclusa.

I segnali di un riavvicinamento erano nell’aria da un po’ e l’accelerazione nella crisi ucraina imposta dal disordine trumpiano avevano spinto Starmer a scrollarsi di dosso il suo “populismo freddo e robotico” guardando timidamente di nuovo verso l’Europa.

Intervenendo la settimana scorsa alla conferenza del Labour scozzese, per la prima volta dalla Brexit, Starmer ha usato l’espressione «noi europei». L’aumento delle spese militari a scapito degli aiuti internazionali è stata l’ennesima U-turn e come appeasement nei confronti di Trump non ha per nulla funzionato. Una mossa che gli è costata le dimissioni di un ministro e che forse in futuro pagherà anche in termini di consenso.

Ma l’opinione pubblica è al suo fianco nel sostenere la resistenza ucraina e il ruolo di leader globale vale la scommessa. Perfino John McDonnell, sconfessando l’amico ed ex-leader laburista Jeremy Corbyn, ha dichiarato che qualsiasi accordo con Vladimir Putin non può avvenire a scapito delle legittime richieste della popolazione ucraina. Un altro segnale del riallineamento non solo nella posizione britannica ma anche nella sinistra laburista.

Vuoto di leadership

Nel vuoto di leadership dell’Ue, il Regno Unito sembra aver puntato sul ritorno a una politica europea diretta dai governi e dagli stati, non dalle istituzioni comunitarie. Una vecchia storica posizione britannica, di certo non una novità, forse nemmeno una buona notizia per l’Ue nell’immediato, ma almeno un cambiamento rispetto alle paludi post-Brexit in cui i conservatori hanno condotto il paese.

Ma l’europeismo riluttante di Starmer non è più sufficiente in questa fase e rischia di far apparire il riavvicinamento all’Europa come l’ennesima dimostrazione dell’opportunismo inglese. Per il momento, se di riavvicinamento si può parlare infatti è solo per difesa e sicurezza e non una revisione della Brexit.

In attesa di vedere chi si presenterà a Londra e quale direzione prenderà l’Europa, se opterà per una vuota richiesta per un summit Ue-Usa che puzza tanto di adesione all’anarco-capitalismo di Trump, come suggerito da Giorgia Meloni, oppure dimostrerà coraggio politico e leadership – Starmer compreso – lo vedremo domenica sera.

Nemesi della storia (europea) però: se il primo ministro riuscirà a ridefinire il dibattito su dove risiede il destino (e la geografia) del Regno Unito riportando il paese “in continente”, lo farà per aver promesso armi e soldati.

