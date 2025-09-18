Starmer dà le chiavi del Regno all’anima nera del trumpismo. Il tycoon: «Putin mi ha deluso»

Il premier britannico vanta che i colossi Usa «investiranno 150 miliardi di sterline in UK». Tra le intese, quella della Difesa con Palantir di Thiel. Si annoda un legame sempre più stretto tra la cerchia di Trump e dei broligarchi e l’infrastruttura britannica nella sua ossatura strategica. Con effetti per gli europei

true false

«Siamo noi a prendere le decisioni per noi stessi», ha detto il premier laburista britannico quando – durante la conferenza stampa di questo giovedì con Donald Trump a Chequers – un cronista gli ha chiesto cosa ne pensasse della decisione del presidente Usa di «designare gli antifa come terroristi». Keir Starmer ha evitato così di stigmatizzare la mossa trumpiana, in una giornata contrassegnata dalla esibita sintonia tra i due e dalla sventolata lista dei miliardi di investimenti. Ma quella fras