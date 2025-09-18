europa

Starmer dà le chiavi del Regno all’anima nera del trumpismo. Il tycoon: «Putin mi ha deluso»

Francesca De Benedetti
18 settembre 2025 • 20:45

Il premier britannico vanta che i colossi Usa «investiranno 150 miliardi di sterline in UK». Tra le intese, quella della Difesa con Palantir di Thiel. Si annoda un legame sempre più stretto tra la cerchia di Trump e dei broligarchi e l’infrastruttura britannica nella sua ossatura strategica. Con effetti per gli europei

«Siamo noi a prendere le decisioni per noi stessi», ha detto il premier laburista britannico quando – durante la conferenza stampa di questo giovedì con Donald Trump a Chequers – un cronista gli ha chiesto cosa ne pensasse della decisione del presidente Usa di «designare gli antifa come terroristi». Keir Starmer ha evitato così di stigmatizzare la mossa trumpiana, in una giornata contrassegnata dalla esibita sintonia tra i due e dalla sventolata lista dei miliardi di investimenti. Ma quella fras

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 