La Corte suprema degli Stati Uniti ha inferto un duro colpo al potere dei giudici federali, limitando la loro capacità di contrastare gli ordini esecutivi della Casa Bianca. Il caso più clamoroso è quello delle battaglie legali lanciate da vari tribunali contro la proposta del presidente Donald Trump di limitare la cittadinanza per nascita, lo ius soli: in pratica i sommi giudici ordinano ai tribunali inferiori che avevano bloccato la norma di riconsiderare la portata dei loro provvedimenti.

Pronta la reazione di Trump che parla di «vittoria monumentale» dopo la sentenza della Corte, che rappresenta il sogno di tutti i sovranisti, allergici alla divisione dei poteri voluta da Montesquieu per tutelare lo stato di diritto.

L’ira di Sotomayor

La sentenza della maggioranza conservatrice della Corte suprema sullo ius soli è «una parodia dello stato di diritto». È questo il durissimo attacco lanciato dell’alta giudice Sonia Sotomayor – nominata da Barack Obama – che ha espresso il suo dissenso alla decisione che spiana la strada all’applicazione della misura con la quale il presidente vuole negare la cittadinanza americana ai figli di stranieri che nascono in territorio americano. Per Sotomayor la maggioranza conservatrice della Corte ha «vergognosamente avallato l’abile gioco» con cui l’amministrazione ha tentato di far applicare una misura «chiaramente incostituzionale», non chiedendo a sommi giudici di valutarne la legalità.

Con una sentenza a maggioranza di 6 voti contro 3, i giudici hanno infatti accolto la richiesta della Casa Bianca di restringere la portata di tre ingiunzioni a livello nazionale emesse da giudici federali in Maryland, Massachusetts e nello stato di Washington, che avevano bloccato l’applicazione del suo ordine esecutivo, mentre era in corso il contenzioso che contestava la norma. La sentenza è stata redatta dal giudice conservatore Amy Coney Barrett.

Nel suo primo giorno di ritorno in carica, Trump aveva firmato un ordine esecutivo che impone alle agenzie federali di rifiutare di riconoscere la cittadinanza ai bambini nati negli Stati Uniti che non abbiano almeno un genitore cittadino americano o residente permanente legale, ovvero titolare di una “green card”.

Il merito non conta

Secondo i querelanti che l’hanno contestata, tra cui i procuratori generali democratici di 22 stati, a oltre 150mila neonati verrebbe negata la cittadinanza ogni anno in base alla direttiva di Trump. Il caso presentato alla Corte suprema era insolito, in quanto l’amministrazione lo ha utilizzato per sostenere che i giudici federali non hanno l’autorità di emettere ingiunzioni a livello nazionale, o “universali” – erga omnes diremmo in Italia – e ha chiesto ai giudici di pronunciarsi in tal senso e di applicare la direttiva del presidente anche senza soppesarne il merito. Le sentenze emesse per bloccare l’ordine esecutivo possono valere solo per i gruppi e individui che hanno presentato ricorso contro l’ordine, argomenta la maggioranza conservatrice della Corte.

I giudici federali hanno adottato misure, tra cui l’emissione di ordinanze a livello nazionale, per impedire l’uso aggressivo di misure esecutive da parte di Trump per promuovere il suo programma. La Corte con abile mossa ha tuttavia segnalato che il controverso piano del presidente di porre fine di fatto alla cittadinanza per nascita potrebbe non essere mai applicato.

Da parte loro, i querelanti hanno sostenuto che la direttiva di Trump violava il XIV emendamento. La cui clausola sulla cittadinanza stabilisce che «tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono». Finora l’interpretazione della norma era stata estensiva. Pur non entrando nel merito della costituzionalità della decisione di Trump di negare ai figli di stranieri nati sul territorio americano la cittadinanza, la sentenza rappresenta una vittoria per Trump perché la limitazione dell’autorità dei giudici federali nel bloccare i suoi ordini potrà avere un’ampia applicazione.

Il giubilo dei reazionari

Il vicepresidente americano JD Vance ha definito «una grande sentenza» la decisione della Corte. Anche la procuratrice generale Pam Bondi ha attaccato i giudici che avevano emesso ingiunzioni a livello nazionale contro i decreti trumpiani. «Non avremo più giudici ribelli che annullano le politiche del presidente in tutto il paese». E ancora: «Hanno trasformato i tribunali distrettuali in una magistratura imperiale».

Infine va segnalato che la Corte Suprema americana si è schierata con i genitori religiosi che si oppongono ai libri Lgbt nelle scuole pubbliche. Avranno il diritto di far rimuovere i loro figli dalle lezioni che vanno contro la loro religione.

