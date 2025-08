Ieri, proprio nel giorno in cui ha concluso la sua prima esercitazione militare con le Filippine per contrastare le mire di Pechino nel Mar cinese meridionale, l’India si è vista minacciare un “sostanziale” aumento dei dazi d’importazione negli Usa, perché secondo Donald Trump «non le importa di quanta gente venga uccisa in Ucraina dalla macchina bellica russa».

Il presidente Usa ha stigmatizzato l’acquisto di carburante russo da parte del governo di Nuova Delhi, che lo utilizza per alimentare la crescita del paese più popoloso del mondo, nonché per rivenderlo nei mercati internazionali. Su questi ultimi ieri il prezzo dell’oro nero è sceso per il quarto giorno consecutivo, mentre Trump prevedeva che «se calerà di altri dieci dollari, Putin smetterà di uccidere in Ucraina».

L’India - nei confronti della quale, dal primo agosto, sono in vigore dazi Usa del 25 per cento - ha definito «ingiustificate» e «irragionevoli» le accuse via Truth di Trump. Il ministero degli Esteri ha ricordato che è stata Washington, all’inizio del conflitto in Ucraina (quando alla Casa bianca c’era Joe Biden), a suggerire a Nuova Delhi di aumentare le importazioni di energia da Mosca, per «rafforzare la stabilità dei mercati energetici globali» dopo che i suoi fornitori avevano fatto rotta sul Vecchio continente, rimasto a secco di idrocarburi sanzionati dall’Ue. Da allora, l’India è diventata il secondo acquirente di greggio russo, dopo la Cina.

La pretesa di Tariff Man di far tornare grande l’America brandendo la clava dei dazi contro tutti si scontra in questo caso con Narendra Modi, tra i protagonisti del nuovo mondo multipolare, che al momento non ha ordinato di rallentare le forniture incriminate. Tuttavia alla fine il premier dovrà concedere parecchio agli Usa, che nel 2024 hanno accusato un deficit commerciale di 45,7 miliardi di dollari nei confronti dell’India, la quale protegge con dazi elevati la sua economia in sviluppo – in particolare il settore agroalimentare – anche dal suo partner numero uno.

E, mentre Trump se la prendeva con New Delhi, una fonte interna ha rivelato a Politico che l’Unione europea è pronta a varare nuove sanzioni contro Pechino (già colpita, questo mese, nel diciottesimo pacchetto di misure contro Mosca), per l’esportazione di motori made in China utilizzati nei droni russi, rivelata dall’agenzia Reuters.

Intanto l’India si è affacciata nel Mar cinese meridionale (Mcm), dove ha inviato tre navi da guerra che ieri hanno concluso un’inedita esercitazione militare congiunta con le Filippine, alle quali gli Usa sono legati dal 1951 da un Trattato di mutua difesa. L’India – che con la Cina si contende la frontiera nel Ladakh – ha completato così l’assistenza già fornita negli ultimi anni a Manila dagli altri paesi della partnership di difesa Quad (Usa, Giappone, Australia).

Funzione anticinese

Nel Mcm, strategico per il commercio internazionale e per le sue riserve sottomarine di energia, Manila è il principale avversario di Pechino, che punta a difendere le sue pretese di sovranità sul 90 per cento di quel mare trattando con l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico.

Tra i dieci paesi dell’Asean le Filippine sono gli unici pronti a scontrarsi con la Cina, in primis sul controllo delle barriere coralline e degli isolotti dello Scarborough Shoal, attorno ai quali è stato condotto l’ultimo war game, seguito da vicino dall’Esercito popolare di liberazione.

Il capo dell’esercito filippino, Romeo Brawner Jr, l’ha descritto come «una chiara dimostrazione della nostra reciproca determinazione a salvaguardare la libertà di navigazione e a far rispettare la legge del mare». Ieri il presidente, Ferdinand Marcos Jr, ha elogiato la «fermezza» dei due paesi nel rispettare il diritto marittimo internazionale, prima di incontrare a Nuova Delhi Modi, con il quale ha discusso del rafforzamento dei rapporti bilaterali di difesa.

In occasione della visita di stato di Marcos, Brawner ha annunciato la consegna a Manila di razzi BrahMos e, in futuro, altri sistemi missilistici russo-indiani.

