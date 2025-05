Xi Mingze, la figlia del segretario generale del Partito comunista cinese, Xi Jinping, si è laureata ad Harvard (in psicologia) nel 2014. Alla Casa Bianca c’era Obama e Xiao Muzi - questo lo pseudonimo adottato per tutelarne la riservatezza - come milioni di cinesi dal 1979 (quando gli Usa riconobbero la Repubblica popolare), poté usufruire dell’istruzione libera e top-tier delle università statunitensi. Un decennio più tardi l’amministrazione Trump vuole riportare l’America agli anni cinquanta, quando il senatore repubblicano Joseph McCarthy dava la caccia ai comunisti ovunque.

Marco Rubio, degno erede di McCarthy, giovedì ha annunciato che gli Stati Uniti «revocheranno aggressivamente i visti per gli studenti cinesi». Il capo della diplomazia di Trump ha chiarito che il dipartimento di stato collaborerà con quello per la sicurezza interna sulle cancellazioni, che riguarderanno gli studenti cinesi, «compresi quelli con legami con il Partito comunista cinese o che studiano in settori critici». Non solo revoche, ma - ha concluso Rubio - «rivedremo anche i criteri per i visti, per migliorare il controllo di tutte le future domande provenienti dalla Repubblica popolare cinese e da Hong Kong».

Siamo al paradosso per cui la democrazia Usa si chiude, mentre la Cina vuole aprirsi, almeno così dicono i suoi leader. L’estate scorsa Xi ha annunciato l’obiettivo di attirare nei prossimi cinque anni almeno 50mila giovani statunitensi, diventati “merce rara” perfino a Pechino e Shanghai in seguito alla pandemia e alle tensioni tra i due paesi. Attualmente gli universitari Usa in Cina sono poche centinaia.

Come nella guerra fredda

Finora Rubio – un ultrà anti-Cina sin da quand’era senatore della Florida – era rimasto in silenzio, perché non andava disturbata la partita di Trump con la Cina sul commercio. Il suo annuncio è sconcertante, perché prende di mira i cittadini di una singola nazione, e come tale potrebbe essere bocciata dalle corti. Durante il maccartismo la caccia al comunista andò avanti indisturbata per diversi anni. Tra le vittime più illustri Qian Xuesen, l’ingegnere del California Institute of Technology espulso perché sospettato di essere una spia e, diventato l’artefice del programma missilistico cinese una volta rientrato in patria, dove è ancora venerato come lo “scienziato del popolo”.

Il ministero degli esteri di Pechino ha reagito con durezza. «L’irragionevole decisione di revocare i visti agli studenti cinesi con il pretesto dell’ideologia e della sicurezza nazionale nuoce gravemente ai diritti e agli interessi legittimi degli studenti cinesi e interrompe gli scambi tra noi», ha dichiarato Mao Ning. Secondo la portavoce «una mossa così politicizzata e discriminatoria mette a nudo la menzogna degli Usa sulla loro cosiddetta libertà e apertura e non farà che minare ulteriormente la loro immagine nel mondo e la reputazione nazionale».

Una risorsa per gli Usa

I cinesi sono stati appena superati dagli indiani e rappresentano attualmente la seconda comunità studentesca negli Stati Uniti, con 277.400 unità nel 2023-2024, un quarto degli universitari stranieri. Sono rappresentativi della gioventù cinese: tra di loro c’è chi (sono sempre di meno) fa di tutto per costruirsi una vita negli States e chi invece non vede l’ora di riportare in patria le conoscenze acquisite, per contribuire alla Nuova era proclamata da Xi. Sono comunque una importante fonte di finanziamento e di talento (quasi tutti in materie Stem) per gli atenei americani.

Ciononostante, provvedimenti draconiani come quello annunciato da Rubio possono risultare popolari, perché la sfiducia tra i due popoli - alimentata dalla pandemia e dall’ascesa della Cina - è enorme. Secondo gli ultimi dati del Pew Research Center, il 77 per cento degli americani ha un’opinione negativa della Cina. D’altro canto un’indagine di un paio d’anni fa della Stanford University ha rilevato che in Cina il 75 per cento della popolazione non vede di buon occhio gli Usa.

«Il futuro delle nostre relazioni è nelle mani dei giovani», aveva detto Xi incontrando Biden nel novembre 2024. I 50mila giovani auspicati da Xi non arriveranno mai in Cina e il presidente cinese sa perché. Le relazioni tra Cina e Usa sono ai minimi storici e la separazione tra due paesi che hanno a lungo convissuto tra ammirazione e sospetti reciproci, prende corpo pezzo dopo pezzo: la tecnologia, il commercio, l’ideologia, gli scambi di studenti.

© Riproduzione riservata