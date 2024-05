La Strage di Ustica è stata la più letale della storia della Repubblica dopo quella della stazione di Bologna. Ed è di gran lunga la più misteriosa. Per la maggior parte degli italiani (e dei tribunali civili) c’è infatti una sola certezza: il DC-9 dell’Itavia è stato il bersaglio di un’azione di guerra che, quella sera del 27 giugno 1980, ha portato uno sciame di velivoli militari non identificati a solcare i cieli del mar Tirreno.

In quasi 44 anni di indagini, l’autorità giudiziaria non si è mai espressa sulla nazionalità del caccia che ha abbattuto l’aereo dell’Itavia uccidendo 81 persone. I media nazionali si sono invece lanciati nelle ipotesi più suggestive, tutte imperniate su una o più delle tante anomalie, menzogne e manovre di insabbiamento che hanno caratterizzato la tragedia.

Io ho cominciato a indagare nel 1989, quando ero corrispondente dagli Stati Uniti del settimanale Europeo. In quattro anni di lavoro ho esaminato i quattro scenari fino ad allora presi in considerazione, e cioè quello italiano (un incidente durante un’esercitazione), quello americano (un errore di un caccia della US Navy decollato dalla portaerei Saratoga), quello francese (lo stesso errore, ma commesso da un caccia decollato dalla base corsa di Solenzara, o forse dalla portaerei Clemenceau) e quello libico (un evento in qualche modo collegato al MiG ufficialmente precipitato sulla Sila il 18 luglio 1980). Ho poi presentato uno scenario alternativo – il quinto, appunto – basato su una serie di indizi a mio giudizio molto forti, che però non hanno smosso chi all’epoca stava indagando.

L’intervista di Amato

Nei tre decenni successivi mi sono focalizzato su altre inchieste, fino a quando, nell’estate del 2023, l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato ha concesso un’intervista su Ustica che ha fatto grande fragore. Dopo aver specificato di non essere in possesso di notizie riservate (tantomeno di segreti nazionali), Amato ha presentato quello francese come lo scenario più accreditato.

Io sapevo che non era affatto così, ma ho capito che il suo era un appello al rigetto dell’oblio politico e giudiziario. Questo mi ha spinto a tornare a occuparmi della questione. Il risultato di questo ulteriore lavoro è un nuovo libro – Il quinto scenario - Atto secondo (editore Fuoriscena) – nel quale presento prove che smontano in modo inequivocabile qualsiasi scenario alternativo al quinto, con documenti che attestano che, nonostante le accuse lanciate da Gheddafi, quella sera non c’era alcun aereo libico in volo. Quindi nessuno – americani, francesi, Nato che fossero – poteva averne pianificato l’abbattimento. Inoltre, fornisco nuove evidenze che dimostrano che solo il quinto scenario è conforme alla realtà storica, geopolitica e militare di quel momento.

La svolta della mia inchiesta è arrivata quando mi sono chiesto quante altre volte nella storia dell’aviazione mondiale un velivolo civile fosse stato bersaglio di un agguato aereo in tempo di pace prima del 1980. Ho così appurato che l’unico caso è risultato attribuibile a Israele, e che, in aggiunta, già sette anni prima di Ustica un caccia israeliano aveva abbattuto per errore un aereo passeggeri scambiandolo per un aereo-spia e causando la morte di oltre 100 passeggeri.

Ma aveva Israele la capacità militare per colpire un bersaglio nel mezzo del mar Tirreno? La risposta l’ho trovata nel bombardamento, il 1° ottobre 1985, del quartier generale dell’Olp a Tunisi, quando 10 caccia F-15 avevano volato per oltre 2.000 chilometri. L’aeronautica israeliana aveva così dimostrato di poter attraversare il Mediterraneo con un’intera flottiglia e colpire il proprio bersaglio del tutto indisturbata. Proprio come poteva essere successo a Ustica.

La minaccia di Saddam

La svolta finale è stata quando ho scoperto che Israele aveva un movente letteralmente esistenziale: agli occhi dell’allora primo ministro, Menachem Begin, era in gioco la sopravvivenza stessa del suo paese. Mi riferisco al fatto che nella seconda metà degli anni Settanta l’Iraq aveva firmato accordi di cooperazione nucleare con la Francia e l’Italia. Begin era (giustamente) convinto che Saddam Hussein volesse ottenere una bomba atomica, e aveva implorato francesi e italiani di non inviare tecnologia nucleare a uso militare, ma né gli uni né gli altri gli avevano prestato ascolto.

Nella primavera del 1979, un commando del Mossad aveva sabotato i reattori che i francesi si apprestavano a trasportare per nave in Iraq. Ma erano stati riparati dai francesi e spediti per via aerea. A quel punto Begin pensò di impedire l’arrivo dell’uranio arricchito che avrebbe dovuto alimentare i reattori francesi, ma che era bell’e pronto per una bomba atomica.

Due settimane prima di Ustica, un commando del Mossad aveva ucciso lo scienziato che gli iracheni avevano inviato a Parigi a ultimare la procedura d’invio di quell’uranio. Ho poi scoperto che, dopo il sabotaggio dei reattori, i francesi avevano pensato di confondere eventuali sabotatori diffondendo nelle loro comunicazioni con Baghdad, che temevano essere intercettate dagli israeliani, una data fittizia per l’invio dell’uranio (previsto con aereo cargo civile lungo una rotta che passava sopra Ustica). Quella data era il 27 giugno 1980.

Ho poi appurato che due giorni dopo l’errore su Ustica Begin aveva avuto un infarto, e che uscendo dall’ospedale aveva convocato d’urgenza l’ambasciatore americano per parlargli dell’invio dell’uranio francese a Baghdad, questione che non aveva mai discusso prima al di fuori del governo.

L’ambasciatore aveva riferito a Washington: «Dobbiamo prevedere che gli israeliani si sentiranno costretti a intraprendere qualsiasi tipo di azione per ostacolare i piani iracheni […] non possiamo e non dobbiamo escludere alcuna possibilità di attacchi paramilitari o preventivi […]». Il diplomatico non poteva immaginare che un attacco preventivo fosse già stato condotto un paio di settimane prima nei cieli di Ustica.

A quel punto ero assolutamente convinto della solidità del mio scenario, ma la conferma più significativa l’ho avuta da Giuliano Amato, al quale la presidente dell’Associazione delle vittime di Ustica, Daria Bonfietti, mi ha suggerito di illustrare il mio lavoro.

Nonostante solo pochi mesi prima avesse dato come il più accreditato uno scenario da me smentito, dopo aver ascoltato la mia ricostruzione e preso in considerazione documenti, testimonianze e fatti da me accertati, Amato ha deciso di scrivere l’incipit del mio libro. In aggiunta, nel corso del servizio sullo scenario israeliano trasmesso da Report domenica 26 maggio, ha rivolto un appello alle autorità inquirenti: «Che la nostra magistratura dedichi un po’ di attenzione a questo! Perbacco, la merita!»

