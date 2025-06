Impedendo il passaggio delle petroliere l’Iran bloccherebbe il flusso di greggio da Arabia Saudita, Iraq, Iran, Emirati, Kuwait. La sola minaccia è bastata per far crescere i prezzi del greggio. Da non sottovalutare il ruolo della Cina. E Rubio chiede aiuto a Pechino

La tv di stato ha annunciato che il Majles, il parlamento dei Teheran, ha già votato “Sì” alla chiusura dello Stretto di Hormuz. L’ultima parola, prima di mettere in atto questa misura estrema di “rappresaglia”, spetta però alla guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei.

Impedendo il passaggio delle petroliere attraverso i 33 chilometri di mare che separano il Golfo Persico da quello di Oman, l’Iran bloccherebbe il flusso di greggio da Arabia Saudita, Iraq, Iran, Emirati, Kuwait: cinque dei primi dieci produttori del mondo. Si fermerebbe circa il 20 per cento dell’export globale.

Seppur autosufficienti da un punto di vista energetico, anche gli Stati Uniti ne pagherebbero le conseguenze, a causa dell’impennata dell’inflazione che si registrerebbe ovunque. L’Europa sarebbe gravemente danneggiata. Avendo già rinunciato alle importazioni di idrocarburi a basso costo dalla Russia sanzionata per aver invaso l’Ucraina, il vecchio continente subirebbe un secondo shock, dato che dipende in parte dal Golfo Persico, con circa 20 miliardi di dollari di import all’anno dall’Arabia Saudita e altrettanti dall’Iraq.

Gli effetti

Già la sola minaccia della chiusura di Hormuz in Italia ha fatto sentire i suoi effetti alle pompe di benzina, dove il pieno è salito di due euro in una settimana. Il greggio del resto viaggia spedito verso quotazioni record. Il Wti è salito dell’1,15 per cento a 74,69 dollari al barile e il Brent ha guadagnato l’1,12 per cento attestandosi a 77,88 dollari. Dall’inizio del conflitto, il 13 giugno, il Brent ha registrato un aumento del 13 per cento mentre il Wti ha consolidato i guadagni di circa il 10 per cento.

Secondo Goldman Sachs, un’interruzione prolungata e su larga scala delle forniture di energia attraverso lo Stretto di Hormuz spingerebbe i prezzi del petrolio e del gas naturale europeo oltre i 110 dollari al barile e i 100 euro (115 dollari) per megawattora.

In base alle previsioni di Deutsche Bank, lo scenario peggiore – quello dell’interruzione totale delle forniture di petrolio mediorientale per la chiusura dello Stretto – potrebbe portare i prezzi del petrolio a superare i 120 dollari al barile. Questo perché «sebbene gli impianti petroliferi non siano stati presi di mira nemmeno nei precedenti cicli di ostilità, il mercato non può ignorare la possibilità che un ciclo di escalation comporti delle interruzioni».

Il ruolo della Cina

Il continente che, nell’immediato, verrebbe maggiormente colpito, è l’Asia, che ha più sete di energia sia per le dimensioni e il tenore di vita raggiunto dai suoi 4,8 miliardi di abitanti, sia perché vi si concentra la maggior parte della manifattura globale.

Nel 2024 circa l’84 per cento del greggio e del condensato e l’83 per cento del gas naturale liquefatto transitato attraverso lo Stretto di Hormuz sono finiti sui mercati asiatici. E, all’interno del continente, i paesi più colpiti da uno stop delle forniture sarebbero quelli più popolosi e quelli di vecchia e nuova industrializzazione: Cina, India, Giappone e Corea del Sud, nei quali, complessivamente, arriva ben il 69 per cento dell’oro nero che passa attraverso lo Stretto.

Particolarmente danneggiata sarebbe la la Cina: la seconda economia del pianeta infatti acquista quasi il 90 per cento delle esportazioni di petrolio iraniano, soggette a sanzioni internazionali. Lo sanno bene a Washington, tanto che Marco Rubio, ha chiesto alla Cina di contribuire a impedire all’Iran di chiuderlo, dichiarando a Fox News: «Invito il governo cinese a contattarli in merito, perché dipendono fortemente dallo Stretto di Hormuz per il loro petrolio». «Se lo facessero, sarebbe un altro terribile errore. Sarebbe un suicidio economico per loro», ha aggiunto il segretario di stato.

I precedenti

È chiaro dunque quanto in teoria sia potente l’arma del blocco dello Stretto, che tuttavia finora non è mai stata usata. Diverse invece sono state le interruzioni e i rallentamenti delle forniture, durante la guerra Iran-Iraq (1980-1988), nel 2007 in occasione della crisi tra la marina iraniana e quella statunitense e del sequestro nel 2023 di una petroliera di Chevron da parte delle truppe iraniane.

Per Teheran questa mossa disperata potrebbe rivelarsi un boomerang. Infatti si tratterebbe anzitutto di un’azione – illegale dal punto di vista del diritto internazionale – che isolerebbe ulteriormente l’Iran a livello internazionale, mentre con il recente appello all’Europa a fermare Israele, nonché col sostegno diplomatico di Cina e Russia, il paese mira a presentarsi sullo scenario globale come vittima di un’azione di guerra non provocata.

Inoltre – con l’Iran privo di contraerea efficace – le sue navi da guerra che verrebbero impegnate per bloccare la navigazione delle petroliere potrebbero essere distrutte dai raid dei caccia israeliani. E a interrompere con la forza il blocco potrebbe intervenire anche la Quinta flotta statunitense, di stanza in Bahrein, che ha proprio il compito di proteggere il traffico commerciale nell’area. In uno scenario di allargamento della guerra.

