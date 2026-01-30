«Sono gay, qui rischio la vita. Meloni mi aiuti». Parla lo studente di Medicina bloccato in Iran

Lo studente iraniano che frequenta l’università a Torino è bloccato nel suo paese d’origine a causa di un problema burocratico nel rinnovo del permesso di soggiorno in questura. Dall’Iran racconta a Domani la repressione in corso, il blackout, il rischio personale anche come persona gay. E lancia un appello al governo italiano perché lo aiuti a rientrare per continuare gli studi