Massacri, saccheggi e fame. Il Sudan verso il baratro, l’Occidente sta a guardare

La presa della capitale del Darfur settentrionale da parte delle Rsf, avvenuta alla fine di ottobre, ha nuovamente sconvolto gli assetti portando i ribelli a controllare quasi tutta la zona occidentale del paese. Che sta conoscendo la più grande emergenza umanitaria del globo. «Anche l’Occidente responsabile del caos, con armi in arrivo da Francia e Regno Unito»

Sono ormai più di due anni e mezzo che, complice l’assordante silenzio mediatico e della comunità internazionale, si susseguono notizie terribili dal Sudan travolto da una guerra civile che ha fatto centinaia di migliaia di morti, un numero enorme di profughi (più di 15 milioni secondo le ultime stime, di cui 11 interni e oltre 4 esterni) e ha reso la situazione del paese africano la più grande emergenza umanitaria del momento, molto peggiore di Gaza o Ucraina. Ma quanto sta accadendo nelle ulti