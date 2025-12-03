Gli attivisti: «el fasher ormai è una prigione»

Il Sudan spaccato in quattro: «In Darfur è uno spettacolo dell’orrore»

Luca Attanasio
03 dicembre 2025 • 20:01

Il conflitto tra le Forze armate e i ribelli dell’Rfs si sta espandendo ad ogni angolo del paese, con conseguenti nuovi esodi biblici di civili. E poi il Movimento per la liberazione del popolo ha portato i combattimenti, feroci, anche in Kordofan. In pratica il paese è ormai diviso in quattro zone d’influenza

Tom Fletcher, sottosegretario generale dell'Ufficio dell’Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), al termine di una recente visita in Darfur, ha descritto la situazione come una «scena del crimine» e uno «spettacolo dell’orrore». Il conflitto tra le Forze armate sudanesi (Saf) guidate dal generale e capo di stato al Burhan e le Rapid Support Forces (Rsf) del generale Mohamed Hamdan Dagalo, scoppiato nell’aprile del 2023, continua a spostarsi senza soluzione di continuità arrivando

Per continuare a leggere questo articolo

Luca Attanasio

Giornalista, scrittore, collabora con La Stampa, Atlante  (Treccani), Confronti, Agenzia Fides. Esperto di fenomeni migratori, geopolitica, Paesi dell’area Mena e Africa Subsahariana; Vaticanismo. Ha pubblicato vari testi, tra gli ultimi Se questa è una donna, Robin Edizioni, 2014; Libera Resistenza, Mincione Edizioni, marzo 2017;  Il Bagaglio. Storie e numeri del fenomeno dei migranti minori non accompagnati (seconda edizione con contributo di Roberto Saviano), Albeggi Edizioni, settembre 2018. La sua pagina:lucaattanasio.com