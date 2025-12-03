Il Sudan spaccato in quattro: «In Darfur è uno spettacolo dell’orrore»

Il conflitto tra le Forze armate e i ribelli dell’Rfs si sta espandendo ad ogni angolo del paese, con conseguenti nuovi esodi biblici di civili. E poi il Movimento per la liberazione del popolo ha portato i combattimenti, feroci, anche in Kordofan. In pratica il paese è ormai diviso in quattro zone d’influenza
Tom Fletcher, sottosegretario generale dell'Ufficio dell’Onu per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), al termine di una recente visita in Darfur, ha descritto la situazione come una «scena del crimine» e uno «spettacolo dell’orrore». Il conflitto tra le Forze armate sudanesi (Saf) guidate dal generale e capo di stato al Burhan e le Rapid Support Forces (Rsf) del generale Mohamed Hamdan Dagalo, scoppiato nell’aprile del 2023, continua a spostarsi senza soluzione di continuità arrivando