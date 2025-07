Ottimismo per un accordo sui dazi con la Ue? Forse, forse no: perché le parole di Donald Trump sono ondivaghe come quelle della sibilla cumana.

«Gli Stati Uniti sono molto vicini a un accordo commerciale con l’India, mentre un accordo potrebbe essere raggiunto anche con l’Europa, ma è troppo presto per dire se un accordo possa essere raggiunto con il Canada»: è quanto ha dichiarato il presidente in un’intervista con Real America’s Voice.

«L’Unione europea è stata brutale, e ora si sta comportando in modo molto gentile. Vogliono raggiungere un accordo, ma sarà molto diverso dall’accordo che abbiamo avuto per anni», ha ribadito il tycoon.

Trattative disperate

La dichiarazione, ambigua, avviene mentre il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, è impegnato a Washington per negoziare con il segretario al commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick sui dazi dopo la minaccia di tariffe al 30 per cento verso l’Europa dal primo agosto in un contesto già segnato dalla svalutazione del dollaro.

Intanto la Ue, a quanto emerge dagli ambienti vicini alle trattative, si prepara al peggio e sarebbe pronta a colpire le Big Tech e i servizi americani. Sempre sui dazi Trump intende scrivere a oltre 150 nazioni per stabilire un tasso unilaterale generalizzato, del 10 per cento o del 15 per cento. «Avremo ben oltre 150 paesi a cui invieremo un avviso di pagamento», ha detto.

Su un altro fronte – quello caldissimo della Fed, che ha fatto tremare non poco Wall Street - Trump ha minacciato di licenziare il governatore della Federal Reserve Jerome Powell, l’“ultimo dei ribelli”, forte delle sua indipendenza ai voleri della Casa Bianca.

«Non stiamo parlando e pianificando» di licenziare Jerome Powell: un cambio ci sarà in otto mesi «e sceglieremo qualcuno che farà un grande lavoro», ha detto il presidente americano riferendosi alla scadenza del mandato di Powell nel maggio del 2026. «Non escludo nulla ma è molto improbabile, a meno che non debba lasciare per frode» sulla ristrutturazione della sede della Fed, ha aggiunto.

Un segnale che il tempo sta per scadere. Poi la Casa Bianca ha smentito i media affermando che «non è vero che Trump vuole licenziare Powell». ma i mercati hanno reagito alle dichiarazioni costringendo il presidente a una retromarcia. L’offensiva del commander in chief contro Jerome Powell ha provocato oscillazioni del dollaro e aumentato le aspettative di inflazione a lungo termine.

Operazione Bessent

Di certo c’è che il segretario al Tesoro americano Scott Bessent è un’opzione per la presidenza della Fed: «Mi piace il lavoro che sta facendo» ha detto Trump. Dopo aver ottenuto l’approvazione della legge di Bilancio, aver sfidato il governatore della California, Gavin Newsom inviando i Marines senza il suo consenso, aver ottenuto dalla Corte Suprema di tagliare le unghie ai giudici federali ora Trump, in versione sempre più autocrate, marcia Powell reo di aver detto quella che a molti appare un’ovvietà: «Senza i dazi avremmo già tagliato i tassi, il debito Usa è insostenibile».

Cresce così l’ipotesi di una accelerazione per la sostituzione di Powell con Scott Bessent. Come? Licenziandolo o con la nomina del prossimo presidente della Fed con largo anticipo rispetto alla scadenza del mandato: in questo modo potrebbe concretizzarsi lo scenario, più volte evocato, della cosiddetta “Fed ombra”.

Che però potrebbe «preludere a una fase di volatilità persistente», come dice Gilles Moec, chief Economist di Axa Im, dando corpo ai segnali dei mercati preoccupati dai continui attacchi di Trump al governatore. Powell resta contrario ad avviare una politica accomodante in via preventiva perché vuole attendere gli effetti dei dazi sui prezzi.

Anche i deputati repubblicani apprezzano Scott Bessent come segretario al Tesoro e lo sosterrebbero anche come presidente della Fed. Trump starebbe pensando addirittura di dare entrambi gli incarichi (Fed e Tesoro) a Bessent: sarebbe una prima assoluta visto che il banchiere centrale è un lavoro indipendente mentre Il capo del Tesoro è un incarico politico. Il senatore John Kennedy della Louisiana, repubblicano e membro della Commissione Bancaria a Washington, ha dichiarato: «Quando sei presidente della Federal Reserve, sei indipendente. Non puoi avere un piede nel campo indipendentista e l’altro in quello politico».

Banca federale spaccata

Ma c’è un altro problema. Se il nuovo governatore nominato da Trump dovesse portare i tassi in territorio accomodante senza che i dati lo giustifichino «tutto ciò incontrerebbe con ogni probabilità l’opposizione della maggioranza del resto del consiglio della banca federale, il Fomc. In passato, anche altri banchieri centrali si sono trovati in minoranza - è successo alla Bank of England - ma la Fed non è la BoE. Per la Fed, visti il ruolo e la storia, una tale possibilità implicherebbe un colpo alla propria credibilità», conclude Moec di Axa Im. Fantapolitica? Non proprio.

