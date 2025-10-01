Svetlana Gannushkina: «Putin sogna l’Urss ma i suoi obiettivi stanno andando in frantumi»

true false

«Vladimir Putin - afferma Svetlana Gannushkina - appare sempre più convinto di essere stato investito della missione di restaurare l'Unione Sovietica». Classe 1942, Gannushkina è attivista per i diritti dei migranti rifugiati in Russia e fondatrice del Centro per i diritti umani dell’associazione russo-ucraina Memorial, insignita nel 2022 del Premio Nobel per la Pace. Sconfinamenti di droni e jet russi nello spazio aereo di paesi Nato e Ue: pensa che si tratti di un’escalation reale o solo di un