Sydney, i due attentatori di Bondi Beach avevano giurato fedeltà all’Isis

Nella macchina usata dai due uomini responsabili della strage contro la comunità ebraica gli inquirenti hanno trovato, oltre ad alcuni ordigni esplosivi rudimentali, anche due bandiere dello Stato islamico. L’attacco sarebbe stato però organizzato in autonomia, senza il coinvolgimento di una cellula terroristica più ampia
I due attentatori di Bondi Beach avevano giurato fedeltà all’Isis. Lo riporta l’emittente australiana Abc, citando il servizio d'intelligence interna di Canberra Australian security intelligence organisation (Asio). Said Akram e Naveed Akram, di 50 e 24 anni, sono padre e figlio, e sono i responsabili della strage contro la comunità ebraica di Sydney. Il bilancio è di 16 morti, compreso l’attentatore più anziano, e oltre 40 feriti. Il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon,