Sydney, i due attentatori di Bondi Beach avevano giurato fedeltà all’Isis

I due attentatori di Bondi Beach avevano giurato fedeltà all’Isis. Lo riporta l’emittente australiana Abc, citando il servizio d'intelligence interna di Canberra Australian security intelligence organisation (Asio). Said Akram e Naveed Akram, di 50 e 24 anni, sono padre e figlio, e sono i responsabili della strage contro la comunità ebraica di Sydney. Il bilancio è di 16 morti, compreso l’attentatore più anziano, e oltre 40 feriti. Il commissario di polizia del Nuovo Galles del Sud, Mal Lanyon,