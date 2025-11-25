Le mani di Xi su Taiwan, il tycoon non vuole far arrabbiare la Cina

Il presidente americano ha telefonato prima a Xi Jinping, poi alla premier nipponica Sanae Takaichi, che aveva minacciato un intervento militare del Sol Levante in caso di attacco di Pechino all’isola. Al leader cinese che insiste sulla «ineluttabilità» della riunificazione, Taipei risponde rivendicando la propria sovranità. La verità è che Trump in questa fase non ha nessuna intenzione di mettere in difficoltà il Dragone