«Nei momenti disperati servono soluzioni disperate. È ora che i taiwanesi adoperino il bisturi, prima che sia troppo tardi». Il rimedio chirurgico invocato in un editoriale del Taipei Times è quello del “recall”, petizioni popolari contro deputati del partito nazionalista (Kuomintang), per sostituirli con esponenti del partito progressista democratico (Dpp), per dare al presidente Lai Ching-te la maggioranza che non ha ottenuto dal voto del 13 gennaio 2024.

La raccolta firme sta mobilitando le sezioni del Dpp a Taiwan e gli espatriati a New York, San Francisco, Houston e Chicago. Per protestare contro Lai, che il leader del Kmt, Eric Chu, ha definito un «dittatore che vuole eliminare i partiti di opposizione», lo scorso fine settimana a Taipei sono scese in piazza 200mila persone.

L’esecutivo di minoranza (51 seggi al Dpp, 52 al Kmt, otto al Partito popolare, due a indipendenti) è sottoposto a un inedito stress test da parte degli Stati Uniti, che stanno maltrattando come una colonia quello che è un alleato chiave nel Pacifico. Donald Trump pretenderebbe che l’isola spendesse per la difesa il 10 per cento del Pil. Lai per quest’anno ha proposto un budget appena superiore al 3 cento, contro cui l’opposizione ha alzato le barricate.

Da porcospino a zerbino

Poi sono arrivati i dazi. A Taiwan è stato assestato un manrovescio del 32 per cento, nonostante la multinazionale dei microchip Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (Tsmc) avesse annunciato, il 4 marzo scorso, che investirà altri 100 miliardi di dollari nel nuovo impianto di Phoenix, in Arizona. Quello di Lai è stato uno dei primi governi ad avviare trattative con Washington, a cui ha offerto un regime “dazi zero”, maggiori investimenti negli acquisti dagli Stati Uniti. Ma a Taipei si fanno poche illusioni: Trump vuole ricostruire una filiera dell’elettronica nazionale e i dazi sui semiconduttori importati negli Usa (7,4 milioni, +117 per cento nel 2024) danneggeranno l’economia taiwanese. Mentre l’amministrazione Biden intendeva trasformare Taiwan in un “porcospino”, pronto alla guerra asimmetrica in caso d’invasione dell’Esercito popolare di liberazione (Epl), Trump la sta trattando come uno zerbino.

Anche per questo da qualche settimana l’isola sembra aver perso la ragione, stremata dalle sue divisioni interne, dalla pressione dai continui war game dell’Epl e dall’imperialismo di Tariff Man.

Negli ultimi giorni sono state organizzate perfino esercitazioni per soccorrere masse di feriti, in vista di un attacco dall’altra parte dello Stretto. A promuoverle è stata la Formosa Republican Association, che punta a «promuovere i valori conservatori a Taiwan metterla in collegamento con i conservatori nel mondo». Alla simulazione erano presenti anche funzionari di uffici di rappresentanza stranieri, tra cui giapponesi, olandesi e canadesi. La campagna per il “recall” non ha giovato a Lai: i sondaggi indipendenti danno il tasso di disapprovazione del presidente al 45,7 per cento (mai così alto), contro il 45,9 che lo sostiene. Per Lai la Cina è una “forza straniera ostile” e per il suo Dpp l’opposizione, favorevole al dialogo con Pechino, è un “cavallo di Troia” di Pechino.

Le spose deportate

Il direttore dell’agenzia per l’immigrazione, Bill Chung, è stato costretto a dimettersi dopo che tre cinesi sposate con taiwanesi sono state espulse per il loro sostegno a Pechino. Tra loro, l’influencer Liu Zhenya si era espressa a favore di un’invasione da parte dell’Epl. Lo stesso ente ha reso noto che rischiano la deportazione dall’altra parte dello stretto circa 10mila donne che non sarebbero in grado di fornire le prove di aver rinunciato alla nazionalità cinese prima di aver ottenuto la carta d’identità locale. L’irrigidimento di queste norme rientra nelle misure volute da Lai per allontanare sempre più Taiwan dalla Repubblica popolare cinese e avvicinarla agli Usa.

Per mettere a segno il cambio di maggioranza, la sfiducia dovrebbe colpire almeno sei dei 35 deputati del Kmt eletti in collegi uninominali. Secondo il Taipei Times, che dà voce alle correnti più indipendentiste del Dpp, «senza le richieste di revoca, le forze filo-cinesi prolifererebbero e metastatizzerebbero, aprendo la strada a una più facile presa del potere da parte di Pechino».

Tra i principali sostenitori della campagna per il “recall” c’è Robert Tsao, miliardario fondatore della United Microelectronics Corporation (Umc), secondo produttore di microprocessori dopo Tsmc. Nel 2022, Tsao ha donato 100 milioni di dollari a gruppi di “guerrieri civili” che si addestrano con tecniche di sopravvivenza, preparazione militare e corsi di contro-sorveglianza e tecnologia.

Pechino segue questa deriva con attenzione, ed è probabile che sarebbe molto innervosita un’eventuale sfiducia che, nei prossimi mesi, desse la maggioranza a Lai, che considera un “indipendentista irriducibile”. Il movimento per il “richiamo” dei parlamentari nazionalisti rischia di essere per Taiwan un salto nel buio simile a quello della rivolta pro democrazia di Hong Kong.

