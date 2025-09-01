L’epicentro della scossa, di magnitudo 6, è stato localizzato a meno di trenta chilometri da Jalalabad. I talebani hanno chiesto aiuto alle organizzazioni internazionali

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6 ha colpito una serie di città nella provincia di Kunar in Afghanistan. L'epicentro del sisma, a soli otto chilometri di profondità, è stato localizzato a 27 chilometri da Jalalabad, capoluogo della provincia di Nangarhar, secondo l'Us Geological Survey.

Secondo quanto riferito dal ministero dell’Interno afghano sono almeno 622 le persone morte. Migliaia quelle rimaste ferite nel sisma. Il bilancio rischia di aggravarsi nelle prossime ore visto che le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. La maggior parte delle vittime si trovava nei distretti di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare.

«610 persone sono morte e 1.300 sono rimaste ferite nella provincia di Kunar, con numerose case distrutte», ha detto il portavoce Abdul Mateen Qani, aggiungendo che nella provincia di Nangarhar 12 persone sono morte e altre 255 sono rimaste ferite.

La richiesta di aiuto

I funzionari del governo talebano hanno esortato le organizzazioni umanitarie a contribuire alle operazioni di soccorso nelle remote aree montuose colpite dal terremoto in Afghanistan. Il capo della polizia della provincia di Kunar ha riferito alla Bbc che le strade per raggiungere la zona sono bloccate a causa delle frane causate dalle inondazioni e dalle scosse di assestamento del terremoto. I funzionari talebani affermano di avere risorse limitate e stanno chiedendo aiuto alle organizzazioni internazionali per fornire elicotteri per raggiungere le zone colpite.

