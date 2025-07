Paetongtarn Shinawatra “sospesa” dalla Corte costituzionale nello stesso giorno in cui il padre Thaksin compare a processo per vilipendio della monarchia. La verità è che si tratta della resa dei conti nell’infinita lotta di potere tra l’esercito e la dinastia dei Shinawatra

Nel giorno in cui suo padre Thaksin è andato a processo per vilipendio al re, la premier thailandese Paetongtarn Shinawatra è stata “sospesa” per ordine della Corte costituzionale. In Thailandia potrebbe tornare il caos politico o, forse, siamo di fronte a una restaurazione monarchico-militare nei confronti di quel simulacro di democrazia rappresentato dai milionari della dinastia Shinawatra e dai partiti che sostengono la monarchia costituzionale.

Ma come si è arrivati alla rimozione della trentottenne Paetongtarn? Il 28 maggio scorso una scaramuccia di frontiera aveva lasciato sul terreno un soldato cambogiano. Il 18 giugno era stata resa pubblica una telefonata, intercorsa tre giorni prima, con l’ex leader cambogiano, Hun Sen, nella quale la premier criticava le azioni dell’esercito di Bangkok che «vuole solo fare il duro» e si rivolgeva a Hun Sen (un vecchio amico dei Thaksin, per quasi quarant’anni al potere a Phnom Penh) come “zio”, al quale infine assicurava: qualsiasi cosa serva «fammi sapere e me ne occuperò io».

Paetongtarn era stata costretta a scusarsi, ma lo scorso fine settimana sono scese in piazza decine di migliaia di persone per chiederne le dimissioni.

Crisi inattesa

A due anni dall’ascesa al potere della più giovane delle figlie del Trump thailandese (l’ex primo ministro Thaksin è un populista proprietario, tra l’altro, di hotel di lusso) si apre così una crisi tutt’altro che inattesa. I vincitori delle elezioni infatti erano stati i progressisti di Move Forward, ai quali i generali avevano sbarrato la strada, imponendo una coalizione guidata dal Pheu Thai di Paetongtarn, arrivato secondo. In seguito la Corte costituzionale aveva sciolto Move Forward, reincarnatosi come Partito popolare, confinato all’opposizione.

Ancora una volta la Corte - un’appendice della monarchia – su richiesta di parlamentari provenienti dai ranghi dell’esercito, scende in campo per rimuovere un leader eletto, l’ultima volta era accaduto il 14 agosto scorso, quando Srettha Thavisin era stato mandato a casa dopo un anno di governo per «gravi violazioni etiche», la nomina di un ministro che avrebbe provato a corrompere giudici della Corte suprema.

Quello della Corte costituzionale appare come un intervento a gamba tesa in una questione politico-diplomatica, ovvero l’antica disputa tra i due paesi (che condividono 800 chilometri di frontiera) sull’area intorno al tempio di Preah Vihear. La scaramuccia del 28 maggio scorso ha riattizzato i nazionalismi in entrambi i paesi, ridando fiato alle trombe dei militari thailandesi, in lotta con i Thaksin per il controllo del potere, mentre in Cambogia venivano oscurate le serie tv e i film thailandesi, chiuso il principale valico di frontiera e vietate l’importazione di frutta e verdura dal paese confinante.

In attesa della decisione sulla premier (sostituita temporaneamente dal vice Suriya Juangroongruangkit) la fragile coalizione di governo risulta ulteriormente indebolita, dopo il ritiro dei conservatori del partito Bhumjaithai.

Questa ennesima crisi arriva in un momento difficile per l’economia nazionale, colpita dall’uno-due del calo del turismo cinese e dei dazi di Donald Trump, che per il paese del Sud-est asiatico sono al 36 per cento. E Pechino ieri non ha rinunciato a dire la sua, con il ministero degli Esteri che, pur ricordando che «si tratta di una questione interna della Thailandia, tuttavia, da vicini amici, speriamo che la Thailandia mantenga stabilità e sviluppo». La crisi è, nello stesso tempo, frutto della modernizzazione e della crescita negli ultimi anni di un paese giovane di 71 milioni di abitanti, grazie al capitale straniero (cinese e occidentale), che indebolisce il vecchio regime.

Il governo della Thailandia ha subìto una dozzina di colpi di stato dalla fine della monarchia assoluta nel 1932 e negli ultimi due decenni la politica del paese è stata dominata da una lotta di potere tra l’esercito e gli Shinawatra.

Monarchia vs clan

I militari negli ultimi giorni hanno dichiarato di non voler intervenire. Il capo dell’esercito, il generale Pana Claewplod, ufficialmente ha riaffermato «l’impegno per i princìpi democratici e la tutela della sovranità nazionale», sottolineando che «l’imperativo fondamentale è che il popolo thailandese resti unito».

Altro che unità del popolo: in realtà è in corso una resa dei conti tra la monarchia sostenuta dall’esercito e il clan degli Shinawatra, mentre il partito che ha vinto le elezioni è stato escluso dal potere. Paetongtarn non è la sola della famiglia che ha dato alla Thailandia tre capi di governo a essere finita nel mirino.

Il suo influente padre, Thaksin Shinawatra, ieri è apparso alla sua prima udienza al tribunale di Bangkok, dal quale sarà giudicato per aver insultato la monarchia. Il corpo del reato è un’intervista concessa a un media coreano nel 2015 in cui avrebbe criticato il re, che gli può costare fino a 15 anni di carcere. Nonostante Thaksin abbia negato le accuse e ripetutamente giurato fedeltà alla corona.

