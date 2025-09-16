sul tavolo dei negoziatori

TikTok e commercio, cosa c’è dietro l’accordo quadro tra Cina e Usa

Michelangelo Cocco
16 settembre 2025 • 18:05

Il social diventa di proprietà statunitense in cambio di concessioni economiche a Pechino. L’intesa verrà formalizzata al vertice Xi-Trump di venerdì. In un clima internazionale che ricorda la Guerra fredda, Pechino e Washington sono capaci di dialogare

L’accordo su TikTok raggiunto martedì 16 settembre nel terzo giorno di colloqui bilaterali tra Cina e Stati Uniti che si chiudono mercoledì a Madrid ha un significato che va al di là del valore economico (oltre 200 miliardi di dollari) del social media made in China, che negli States ha 170 milioni di utenti. L’intesa tra la delegazione guidata dal vice premier e responsabile dell’economia, He Lifeng, e quella con a capo il segretario al Tesoro, Scott Bessent, che sarà formalizzata venerdì –  qu

Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.