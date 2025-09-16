TikTok e commercio, cosa c’è dietro l’accordo quadro tra Cina e Usa

Il social diventa di proprietà statunitense in cambio di concessioni economiche a Pechino. L’intesa verrà formalizzata al vertice Xi-Trump di venerdì. In un clima internazionale che ricorda la Guerra fredda, Pechino e Washington sono capaci di dialogare

L’accordo su TikTok raggiunto martedì 16 settembre nel terzo giorno di colloqui bilaterali tra Cina e Stati Uniti che si chiudono mercoledì a Madrid ha un significato che va al di là del valore economico (oltre 200 miliardi di dollari) del social media made in China, che negli States ha 170 milioni di utenti. L’intesa tra la delegazione guidata dal vice premier e responsabile dell’economia, He Lifeng, e quella con a capo il segretario al Tesoro, Scott Bessent, che sarà formalizzata venerdì – qu