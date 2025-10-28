Tokyo s’inchina a Trump. La strategia anticinese su terre rare e riarmo

true false

Shanghai – È ufficiale: da martedì 28 l’Italia di Giorgia Meloni non è più il paese del G7 maggiormente allineato agli Stati Uniti di Donald Trump. Il Giappone della neopremier Sanae Takaichi, che per accogliere il presidente Usa ha mobilitato 18mila poliziotti, ha annunciato che suggerirà la candidatura al Nobel per la pace di Tariff Man (che ha ripreso a vendere a Israele le bombe da 900 chili che gli aveva negato Joe Biden) e ha compiaciuto il tutore che mantiene nell’arcipelago 60mila milita