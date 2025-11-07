L’altra faccia della vicenda Almasri

Tra energia e migranti. Meloni intrappolata nel pantano libico

La premier Giorgia Meloni
Youssef Hassan Holgado
07 novembre 2025 • 07:00

Il governo continua a vantarsi per il rapporto privilegiato con la Libia. Ma il potere non è nelle nostre mani. Il peso dei ricatti delle milizie

Tanto strategica e necessaria quanto indomabile. Destreggiarsi in Libia, per il governo italiano, è più complicato del previsto. Troppi gli interessi in gioco per Roma: dall’energia ai migranti passando per la sicurezza. Ma a dominare sullo scacchiere libico, benché Giorgia Meloni provi a fare la voce grossa in ogni occasione pubblica utile, è la Turchia. L’Italia è semplicemente un attore di secondo piano. E così il governo deve scendere a patti e compromessi con tutte le fazioni coinvolte. Ma

Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.