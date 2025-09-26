Tra i nemici della Russia di Putin c’è il suo stesso bilancio in affanno

true false

Nel suo ultimo rocambolesco discorso all’Onu, Donald Trump ha definito la Federazione «tigre di carta» e ha detto che si trova in grossi problemi economici. Forse i guai russi non sono ancora così grandi come lui dice, ma di certo sono apparsi in superficie: a Mosca è cominciata la corsa ai ripari per proteggere l’economia dagli shock esterni. Prima ancora del tycoon, tre giorni fa è stata la Banca centrale russa della governatrice Elvira Nabiullina a lanciare l’allarme rendendo pubblici i dati