Nei vicoli strettissimi le baracche sono attaccate le une alle altre, si cammina fra i rifiuti e l’acqua sporca, e oltre alle miriadi di bambini, donne, uomini si incontrano gatti, cani, capre e qualche magrissima mucca. Eppure questa immensa baraccopoli contribuisce alla ricchezza della metropoli. Aquif, 24 anni: «Qui l’economia è circolare da tempo. Non si spreca nulla, e ricicliamo tutto quello che possiamo».
Tra le baracche di Mumbai: lo slum che “vale” un miliardo
24 agosto 2025 • 16:15
