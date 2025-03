Avete contribuito alla tratta degli schiavi tra il 15° e il 19° secolo, un fenomeno che ha causato discriminazioni e conseguenze che durano tuttora, per questo adesso ci dovete lautamente risarcire. La richiesta dei paesi africani e caraibici nei confronti degli ex paesi coloniali, Europa in primis, è chiara.

La richiesta dei risarcimenti per la tratta degli schiavi

Forse non è una novità, visto che di possibili compensazioni si parla da decenni. La stima è che, fino all’Ottocento, circa 12 milioni e mezzo di africani siano stati forzatamente trasportati dagli europei nelle Americhe.

Un trasferimento che ha contribuito a creare nel tempo le disuguaglianze razziali ancora oggi presenti, secondo le rivendicazioni dei paesi caraibici e africani. Negli ultimissimi anni, la loro istanza ha ripreso slancio, con un attivismo particolare dell’Unione Africana e della Caricom, l’alleanza dei paesi caraibici.

Una battaglia che è rimbalzata nelle opinioni pubbliche occidentali, anche solo per il valore delle richieste che passano da decine di miliardi a diversi trilioni di dollari.

L’affondo dei Caraibi

L’ultimo appello lo ha lanciato il primo ministro di Grenada, Dickon Mitchell, nei confronti delle istituzioni europee. Al 48esimo vertice della Caricom del 20 febbraio, ha sfidato apertamente Ursula von der Leyen, lì presente: «Non vorrei essere scortese, ma lo dirò: il tema dei risarcimenti è una questione che affronteremo con voi».

Un affondo a cui la presidente della Commissione Ue, nel suo intervento, si è limitata a rispondere ribadendo un concetto scontato: la schiavitù è un crimine contro l’umanità. Dimostrazione di come l’imbarazzo europeo sull’argomento sia palpabile.

Il nocciolo della questione, per Mitchell e gli altri leader della comunità caraibica, è di far riconoscere la tratta transatlantica degli schiavi - quella tra Africa e Americhe - come un crimine contro l’umanità, rendendo necessarie le scuse ufficiali dei paesi europei e, cosa ancor più rilevante, i loro risarcimenti.

La Caricom, inoltre, nel 2023 ha stilato un piano in 10 punti per la giustizia riparativa, in cui vorrebbe l’impegno dei governi europei su alcune iniziative, come il rimpatrio volontario per gli eredi delle persone trasportate nei Caraibi, la creazione di nuovi programmi di sviluppo culturale contro l’analfabetismo, la partecipazione finanziaria nel debellare pandemie e crisi sanitarie nei Caraibi - come quella del diabete di tipo 2, la condivisione di tecnologie avanzate e l’annullamento del debito.

Gli appelli di Guterres e dell’Onu

La settimana prima del vertice Caricom, era stata l’Unione Africana, riunitasi in Etiopia, a discutere della giustizia riparativa per i danni del colonialismo. La volontà emersa è di elaborare una strategia comune per l’Africa in merito alle compensazioni e rafforzare la collaborazione proprio con la Caricom.

Ad Addis Abeba è volato anche il segretario dell’Onu Antonio Guterres, che si è mostrato ben disponibile ad ammettere le «due colossali e complesse ingiustizie» di cui è stata vittima l’Africa, cioè «il colonialismo e la tratta degli schiavi transatlantica». Guterres da tempo invoca la necessità di «quadri di giustizia riparativa», così come da tempo le Nazioni Unite invitano gli ex paesi colonialisti a considerare i risarcimenti finanziari.

La vaghezza dei paesi europei

Appelli, però, poco ascoltati dai diretti interessati. Escludendo il caso degli Stati Uniti, il Portogallo, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi e Belgio sono i principali paesi europei con un passato coloniale e da nessuno dei loro governi sono arrivate aperture riguardo i risarcimenti. Sia per motivi politici, essendo un argomento su cui le leadership di qualsiasi colore possono essere attaccate, sia economici, dal momento che è quasi impossibile stanziare decine di miliardi di dollari per una ragione simile.

C’è chi si è assunto la responsabilità delle ingiustizie commesse, senza però chiedere scusa formalmente. È il caso del Portogallo: il presidente Marcelo Rebelo de Sousa nel 2023 ha dichiarato simbolicamente che il Portogallo avrebbe dovuto scusarsi come nazione, mentre l’anno scorso ha avanzato l’ipotesi di risarcimenti finanziari. Il governo, però, non lo ha seguito.

Stesso dicasi per il Belgio, con il rammarico del re Filippo non supportato da nessuna iniziativa ufficiale, e per la Francia, che ha respinto tramite la corte suprema richieste di risarcimento ufficiali.

C’è chi poi le sue scuse le ha avanzate, come i Paesi Bassi dove sia il re Guglielmo Alessandro sia l’ex premier Mark Rutte hanno fatto ammenda del coinvolgimento olandese nella schiavitù. Ma anche in questo caso a livello governativo sono state escluse compensazioni.

Vale lo stesso discorso per il Regno Unito, nel quale il tema è forse ancora più sentito visto il rapporto che Londra mantiene ancora oggi con il Commonwealth. Fu Tony Blair nel 2007 a scusarsi, per poi smentirsi anni dopo. Più di recente, dopo il rifiuto di Rishi Sunak, Keir Starmer ha scelto la via della vaghezza, escludendo possibili risarcimenti finanziari. A ottobre scorso, in occasione del vertice del Commonwealth nelle isole Samoa, la questione è stata centrale nel dibattito pubblico britannico, ma sia Starmer sia re Carlo hanno glissato.

Nonostante i ripetuti rifiuti, l’attenzione alla lotta dei paesi caraibici e africani continua a crescere e l’asse tra Caricom e Unione Africana sembra intenzionato a strappare almeno qualche concessione. Ma è un “momentum” che rischia di essere bruscamente stroncato nei prossimi anni da contingenze politiche mondiali.

Il nuovo avvento di Donald Trump negli Usa e le ottime prestazioni elettorali dei partiti di destra nel continente europeo - come Reform di Nigel Farage nel Regno Unito, o Rassemblement National in Francia e Chega in Portogallo - con ogni probabilità freneranno anche il dibattito pubblico. La loro posizione, infatti, è ancora più dura e di totale ostilità all’idea di rimborsare le ex colonie.

