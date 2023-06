Il famoso attore è morto in un incidente stradale. Tra le tante esperienze nel cinema il musical di Milos Forman lo ha destinato all’eternità

Treat Williams, icona del cinema hollywoodiano è morto lunedì, a 71 anni in un incidente stradale. Stava viaggiando sulla sua motocicletta quando una macchina gli ha tagliato la strada. L’attore è morto nel tragitto verso l’ospedale.

Williams era nato il primo dicembre del 1951 a Stamford, nel Connecticut. Durante gli anni del college era entrato a far pare del mondo dello spettacolo, ma è nel 1979 che raggiunge la fama mondiale. In quell’anno il regista Milos Forman lo vuole per il ruolo di George Berger, uno degli hippie protagonisti del film Hair, già spettacolo di successo di Broadway. Grazie a questa parte l’attore verrà candidato ai Golden Globe.

Williams, con poche esperienze nel cinema alle spalle, non sa che grazie a questo personaggio entrerà nel mito, rimarrà per tutta la vita l’idolo della generazione pacifista al tempo del Vietnam e non troverà mai più un ruolo altrettanto carismatico.

Sebbene altre occasioni importanti non gli mancheranno. Nel 1984 Sergio Leone lo ingaggia per interpretare un ruolo secondario ma degno di nota nel suo tanto desiderato capolavoro “C’era una volta in America”. Nel film Williams è James Conway un sindacalista corrotto dalla banda di Robert De Niro (Noodles) e James Woods (Max/senatore Bailey). Proprio quest’ultimo sarà il primo a ricordarlo sui social con un tweet

Williams avrà fortuna anche fuori dal grande schermo. Agli inizi del Duemila sarà il protagonista perno su cui girerà l’intera serie televisiva “Everwood” candidata due volte agli Emmy Awards.

