Di Benjamin Netanyahu è nota la propensione a voler sempre tenere tutte le opzioni aperte fino all’ultimo. Decidere il più tardi possibile. Potendo, mai. L’arte del provvisorio è la soluzione preferita in particolare quando si tratta del conflitto con i palestinesi, che il premier israeliano ha sempre considerato incompatibile con soluzioni di lungo termine.

Ecco allora che, alla vigilia della fase due dell’accordo di tregua con Hamas, quella che richiede decisioni definitive quanto alla permanenza dell’esercito israeliano a Gaza e alla continuazione della guerra, Netanyahu sfugge alle trattative. Si affida a Ron Dermer, il fedele consigliere americano a cui ha passato le redini del negoziato, per rimodulare in difetto i termini dell’intesa.

Tra ostaggi e Hamas

Attenersi al percorso della road map, i cui dettagli specifici, sempre che esistano, non sono mai stati resi pubblici, vorrebbe dire ammettere il mancato conseguimento di un obiettivo chiave della sua guerra totale: l’eliminazione di qualsiasi abilità militare e governativa del movimento Hamas. Ciò avrebbe pesanti ricadute sulla tenuta della sua coalizione di governo.

Dall’altra parte la pressione popolare per la liberazione degli ostaggi è più forte che mai. Gli israeliani rilasciati nelle ultime settimane continuano a raccontare, attraverso il ben organizzato “Fronte dei familiari”, dettagli inquietanti sulla loro permanenza a Gaza. La vicenda di Shiri Bibas e dei suoi figlioletti Ariel e Kfir, che secondo Israele sono stati brutalmente uccisi dai rapitori, ha sconvolto l’opinione pubblica.

Quanto alto sarebbe il prezzo da pagare se il premier decidesse di mandare la tregua all’aria? Proprio ora che il ritorno degli ostaggi è divenuto una realtà palpabile? Come si può pensare di abbandonare i 59 israeliani che sono ancora a Gaza, la metà probabilmente vivi, al proprio destino?

Da qui la soluzione “a metà” escogitata da Netanyahu: prolungare la fase uno, nei termini di un semplice cessate il fuoco scandito dallo scambio di prigionieri, senza affrontare ancora le decisioni spinose previste nel seguito della trattativa.

Vista da Washington

La nuova linea è stata comunicata a Washington. «Dobbiamo ottenere un’estensione della prima fase», ha dichiarato l’inviato in Medio Oriente della Casa Bianca Steve Witkoff alla Cnn. «Andrò nella regione questa settimana, probabilmente mercoledì, per negoziare». Sul premier israeliano ha commentato: «Vuole che gli ostaggi vengano rilasciati, questo è certo. (Ma) vuole anche proteggere lo stato di Israele. Quindi ha una linea rossa».

Da parte sua, Hamas è consapevole di come gli ostaggi rappresentino il suo ultimo strumento di pressione nel braccio di ferro con Israele. Liberarli senza garantirsi un salvacondotto – nella forma di un cessate il fuoco semi-permanente, di un ritiro di Israele dalla striscia, o di una qualche prospettiva di sopravvivenza – significa rimanere alla mercé del nemico. Mousa Abu Marzouk, un rappresentante di Hamas in Qatar, ha detto al New York Times che la proposta israeliana sarebbe percorribile soltanto se il «prezzo» di ogni ostaggio «lievitasse» a 500 o 1.000 prigionieri palestinesi ciascuno.

Nel frattempo, per mettere i militanti alle strette, Israele sta facendo pesare gli aspetti più sgradevoli degli ultimi rilasci. Come la macabra cerimonia con cui sono stati restituiti i corpi dei due bambini Bibas, e il grottesco qui pro quo sul corpo della madre – sarebbe stato un gruppo palestinese minore ad aver inviato il cadavere sbagliato a Israele, forse all’insaputa di Hamas, secondo le ricostruzioni. Lo scorso sabato Hamas ha anche filmato un video di due ostaggi ancora senza prospettiva di rilascio portati a seguire la cerimonia di liberazione dei loro connazionali.

Citando queste violazioni Israele ha congelato la liberazione, concordata per quel giorno, di oltre seicento palestinesi. Questo ampio gruppo sarebbe prevalentemente costituito da civili definiti dalle stesse autorità israeliane come «tutte le donne e i bambini di Gaza (di età inferiore ai 19 anni) detenuti dal Servizio penitenziario israeliano o dall'Idf che non sono stati coinvolti negli eventi del 7 ottobre» o nei successivi combattimenti. L’esistenza stessa di questo gruppo ha alimentato le accuse di arresti sommari rivolte a Israele.

Se a Gaza traballa l’intesa, l’avanzata militare di Israele continua a spron battuto sugli altri fronti di guerra. Sarebbero 40.000 i palestinesi sfollati dai campi profughi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams nell’ambito dell’offensiva sulla Cisgiordania settentrionale. Secondo Israel Katz, il ministro della Difesa, alle forze di sicurezza è stato ordinato di rimanere dispiegati per un anno. Senza permettere ai residenti di rientrare.

