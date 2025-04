Sono passati quasi cento giorni da quando Donald Trump è tornato alla presidenza degli Stati Uniti e i missili russi continuano a piovere sui civili ucraini. Nonostante la promessa di Trump di porre fine alla guerra il "primo giorno", la pace non è in vista. Quando l’amministrazione riconoscerà che sta fallendo?

Le richieste iniziali di Trump erano chiare: smettere di combattere e iniziare a negoziare. Dopo il suo primo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato l’imminente cessazione completa dei combattimenti e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore questa prospettiva.

Da allora, tuttavia, Putin e il suo piccolo team al Cremlino sono ovviamente riusciti a trascinare l’inesperto negoziatore di Trump, Steve Witkoff, dentro una tana di coniglio di complesse condizionalità e richieste impossibili. Dopo molte settimane, anche il più sprovveduto dei negoziatori avrebbe dovuto capire che Putin non ha alcuna intenzione di concordare un cessate il fuoco o di accettare il piano o il calendario di Trump.

Potenza militare

Da quando ha lanciato la sua invasione su larga scala nel febbraio 2022 Putin ha fatto affidamento sulla potenza militare russa per ottenere il controllo dell’Ucraina. È entrato con un esercito di circa 200mila soldati a contratto, ma da allora ha ampliato la forza d’invasione a circa 600mila unità con mobilitazioni selettive ed enormi incentivi finanziari.

Tuttavia, nonostante abbia subito 700mila/800mila perdite, con più di 200mila morti, il presunto potente esercito russo controlla meno territorio ucraino – il 18,3 per cento per la precisione – rispetto a tre anni fa. Quindi, in termini militari, la guerra di Putin è stata un enorme fallimento. Probabilmente Putin crede ancora che le sue forze possano farsi strada e ottenere una qualche conquista militare. Ma pochi osservatori indipendenti considerano la cosa altamente probabile.

La Russia può anche essere in grado di lanciare più uomini e bombe in battaglia di quanto possa fare l’Ucraina, ma non può instillare in coloro che sono in prima linea la volontà di combattere. Finora la difesa si è dimostrata molto più facile dell’attacco. Ciò significa che Putin, in ultima analisi, dipende più da Trump che dalle forze armate russe per ottenere qualcosa che possa essere definito una vittoria.

Pertanto, Putin ha impiegato tutte le risorse a sua disposizione per giocare con Trump. Tutti sanno che il presidente degli Stati Uniti è molto sensibile alle lusinghe, e Putin ha dato ampio adito alle tesi che le elezioni presidenziali statunitensi del 2020 sono state “rubate” e che la guerra non sarebbe mai avvenuta con Trump in carica.

Vuole farci credere che si è recato nella sua cappella privata per pregare per Trump dopo l’attentato del 2024 e ha persino fatto dipingere all’artista di corte del Cremlino un ritratto di Trump come regalo. Oltre alle lusinghe, i russi hanno anche prospettato a Trump e Witkoff lucrose prospettive di affari.

Nel primo incontro tra i negoziatori statunitensi e russi a Riad, il team di Putin ha portato un elenco di opportunità di investimento multimiliardarie che sarebbero diventate disponibili se solo Trump avesse abbandonato l’Ucraina e revocato le sanzioni contro la Russia. Secondo Witkoff, una buona parte del suo ultimo incontro con Putin è stata dedicata a questo argomento.

Entrambe le tattiche hanno chiaramente funzionato. Putin conosce i suoi affari e conosce il suo bersaglio. Non c’è stato alcun cessate il fuoco, né ci sono segni che Putin sia pronto ad accettarne uno. Continua a lanciare impunemente attacchi contro obiettivi civili nelle città ucraine.

Le richieste del Cremlino nei suoi pseudo negoziati sembrano essere state due. La prima è che l’Ucraina ceda le quattro regioni di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Witkoff sembra averlo già concesso: gli Stati Uniti sono pronti a riconoscere tutti e quattro i territori assediati illegalmente come parte della Russia.

Ma la Russia non controlla pienamente queste regioni. Le capitali regionali di Zaporizhzhia e Kherson, città con una popolazione complessiva di un milione di abitanti prima della guerra, battono ancora bandiera ucraina, e nessun governo di Kiev potrebbe sopravvivere se si limitasse a cederle. L’Ucraina potrebbe accettare un conflitto congelato lungo l’attuale linea del fronte, ma difficilmente più di questo.

La seconda richiesta riguarda il dominio e il controllo della sicurezza sul resto dell’Ucraina. Putin vuole bloccare qualsiasi futura presenza militare o di sicurezza o di supporto occidentale in Ucraina. Trump ha già ceduto sulla questione della futura adesione dell’Ucraina alla Nato ed è ovviamente pronto a promettere a Putin di fermare completamente il supporto statunitense.

Il ruolo dell’Europa

Ma è qui che entrano in gioco gli europei. Né Putin né Trump li hanno voluti al tavolo, e va bene così. Finché gli europei rimarranno fermi nella loro determinazione a continuare ad assistere l’Ucraina finanziariamente e militarmente, Putin e Trump potranno concordare qualsiasi cosa vogliano. Non avrà alcun impatto concreto sul terreno.

L’Europa ha quindi un asso nella manica. Se riesce a mobilitarsi in termini di volontà politica, è pienamente in grado di impedire un vergognoso tradimento dell’Ucraina in stile Monaco. I leader europei devono chiarire che procederanno con i loro piani per sostenere la difesa e la sovranità dell’Ucraina a prescindere da tutto.

In teoria Trump stesso potrebbe cambiare rotta esercitando una seria pressione su Putin e intensificando il sostegno all’Ucraina. Se ciò accadesse, potrebbe ottenere il cessate il fuoco che cerca. Altrimenti continuerà a fallire, mentre Putin e i suoi compari lo deridono alle spalle.

Carl Bildt è un ex primo ministro e ministro degli esteri della Svezia

© Riproduzione riservata