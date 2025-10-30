il summit in corea del sud

Trump agita l’atomica: «Ora nuovi test». Una strategia per distrarre dal flop con Xi

Il presidente americano Donald Trump con il leader cinese XI Jinping
Michelangelo Cocco
30 ottobre 2025 • 19:00Aggiornato, 30 ottobre 2025 • 19:03

Il presidente americano dichiara che gli Usa  riprendono «immediatamente» gli esperimenti atomici per coprire l’assenza di un accordo-quadro con la Cina. Che reagisce seccamente ricordandogli i suoi impegni e doveri. Idem la Russia: «Agiremo di conseguenza», replica il Cremlino. Per il resto sono solo piccole intese: sulla terra rara, sulla soia, sul Fentanyl. Tutte da verificare

Michelangelo Cocco

Analista politico del Centro studi sulla Cina Contemporanea. Ex corrispondente da Pechino per il quotidiano il manifesto, è autore di Una Cina "perfetta" - La Nuova era del PCC tra ideologia e controllo sociale (Carocci editore, 2020) e Xi, Xi, Xi - Il XX Congresso del Partito comunista e la Cina nel mondo post-pandemia (Carocci editore, 2022). Vive tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.