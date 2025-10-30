Trump agita l’atomica: «Ora nuovi test». Una strategia per distrarre dal flop con Xi

Il presidente americano dichiara che gli Usa riprendono «immediatamente» gli esperimenti atomici per coprire l’assenza di un accordo-quadro con la Cina. Che reagisce seccamente ricordandogli i suoi impegni e doveri. Idem la Russia: «Agiremo di conseguenza», replica il Cremlino. Per il resto sono solo piccole intese: sulla terra rara, sulla soia, sul Fentanyl. Tutte da verificare

«Da zero a dieci, come valuta il summit con Xi Jinping?», gli chiedono i giornalisti. Donald Trump risponde: «Dodici!». Il presidente degli Stati Uniti, dopo un’ora e mezza di dialogo a porte chiuse a Busan tra la sua delegazione e quella guidata dall’omologo cinese, ha fretta di rivendicare un successo in vista delle elezioni di Midterm dell’anno prossimo. A detta del tyccon, Washington ha strappato concessioni su terre rare, importazioni agricole e Fentanyl. L’atteso primo incontro tra i due l