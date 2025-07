La multinazionale di Atlanta che cambia la sua ricetta su spinta del tycoon è solo l’ultimo caso di un’icona del sapore che provoca dibattiti a non finire quando modifica la sua formula originaria. In Italia c’è fu l’affaire Sofficini, nel Regno Unito scoppiò il finimondo quando la Twinings cambiò il tè al bergamotto

La Coca-Cola è solo l’ultimo caso. La multinazionale di Atlanta sarebbe pronta a cambiare la propria ricetta su spinta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che avrebbe convinto i vertici dell’azienda a sostituire lo sciroppo di mais, un dolcificante ad alto contenuto di fruttosio ottenuto dall’amido di mais e presente nella bevanda commercializzata negli States, con vero zucchero di canna, già usato in paesi come Australia, Messico, Canada e Regno Unito.

Una scelta che riporterebbe così la bevanda ad avere lo stesso gusto che aveva nel 1980, quando lo zucchero venne abbandonato per motivi economici. «Sarà una mossa davvero azzeccata da parte loro - Vedrete: sarà semplicemente migliore», ha scritto Trump sul suo social Truth. Una svolta che arriva anche dopo la denuncia del segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. che, in linea con il programma presidenziale “Make America Healthy Again”, aveva sottolineato la correlazione tra il consumo di prodotti ad alto contenuto di fruttosio, come lo sciroppo di mais, e malattie come l’obesità. L’azienda non ha ancora confermato il cambio, dichiarando però in una nota di «apprezzare l’entusiasmo del presidente» e sottolineando come a breve verranno rese note nuove informazioni sui suoi prodotti.

La celebre bevanda frizzante non è nuova a variazioni della propria ricetta, come dimostra il precedente del 23 aprile 1985. Quel giorno, infatti, l’azienda di Atlanta decise di lanciare la “New Coke”, una versione della Coca Cola più dolce che potesse competere con la Pepsi. I consumatori, però, non la presero bene: nel corso dei successivi 79 giorni ci fu una corsa ai supermercati per fare scorta di Coca-Cola con la vecchia formula, migliaia di telefonate e lettere inviperite all’azienda per protestare contro questa sostituzione della formula originale. Alla fine, l’11 luglio 1985 la “New Coke” venne ritirata dal mercato e sostituita dalla formula originale rebrandizzata come “Coca-Cola classic”.

La multinazionale di Atlanta non è stata ovviamente la sola: nel corso degli ultimi anni diversi grandi marchi del mondo alimentare hanno infatti scelto di modificare la ricetta dei propri prodotti per ragioni di mercato o motivi salutistici, sperando di incontrare il favore dei consumatori.

Dai Sofficini in poi

La prima motivazione è quella che spiega la variazione dei Sofficini, gli iconici bastoncini di pesce della Findus prodotti dal 1975 nello stabilimento di Cisterna di Latina, nel Lazio. A fine 2022 l'azienda fece debuttare una nuova versione senza prefrittura, che meglio si prestava anche per una cottura in friggitrice ad aria. Per raccontare questa novità ai consumatori scese in campo anche Carletto, il mitico camaleonte che dal 1998 è il volto e l’anima del marchio, che per l’occasione lanciò uno speciale programma elettorale, visibile sia sui social che nel centro di Roma, al grido di «Un impegno concreto: Sofficini non prefritti!».

Un cambiamento indolore se confrontato a quello della Nutella: nel 2017 un’associazione di consumatori di Amburgo, la Verbraucherzentrale Hamburg, fece analizzare un campione del prodotto commercializzato in Germania, insospettita dal colore insolitamente più chiaro. Il risultato di laboratorio evidenziò che la quota di latte scremato in polvere era passata dal 7,5 per cento all'8,7 per cento, quella dello zucchero dal 55,9 per cento al 56,3 per cento, mentre i grassi erano scesi, passando dal 31,8 per cento al 30,9 per cento.

Secondo l’associazione questa modifica significava anche una diminuzione della quantità di cacao: l’eco della polemica fu talmente vasta che l'azienda produttrice, la Ferrero, dovette dichiarare al giornale francese Les Échos che il prodotto venduto in Germania e in Francia era stato modificato «per andare incontro ai gusti dei consumatori di tutto il mondo».

Twinings al bergamotto

Un’analoga rivolta fu quella che si registrò nel 2011 in Gran Bretagna per un vero e proprio simbolo nazionale: il tè.

A farne le spese fu una celebre azienda britannica, la Twinings, che nel 2011 decise di modificare la sua storica miscela Earl Grey, composto da tè nero miscelato con bergamotto, aumentando la componente agrumata. Il prodotto, ribattezzato come “The Earl Grey” venne subito bocciato da tutti i consumatori, che non esitarono a paragonarne il gusto a “detersivo per i piatti”. L’azienda fu così costretta a fare dietrofront e a riportare sul mercato il prodotto originale con una sapiente operazione di rebranding, denominandolo “The Classic Earl Grey”, con buona pace di tutti.

