salto di qualità nella guerra alla libera stampa

La “bacheca della vergogna” sul sito della Casa Bianca. Trump mette all’indice i media sgraditi

Luca Ciarrocca
03 dicembre 2025 • 20:01

Dopo le cause miliardarie e gli insulti alle croniste, sul sito istituzionale della presidenza è apparsa una pagina che elenca giornali ed emittenti considerati ostili al tycoon. I cronisti marchiati di faziosità vengono poi sommersi da insulti online dagli influencer Maga. Nessun politico, nei paesi dell’Occidente, era arrivato mai a tanto. Intanto il presidente continua a inondare il social Truth con i suoi messaggi: lunedì in sole cinque ore ha pubblicato o ripubblicato più di 160 post 

La Casa Bianca ha portato la guerra contro i media a un livello istituzionale, inaugurando sul proprio sito una sezione che scheda gli organi di informazione come autori di “fake news”. La pagina, comparsa pochi giorni fa su WhiteHouse.gov, usa i tag “Fuorviante”, “Di parte”, “Smascherato” e ospita una Hall of Shame, cioè una «bacheca della vergogna degli offensori». Il registro è un archivio dinamico, ogni scheda riporta testata, data, titolo e un capo d’accusa: «Parzialità», «menzogna», «catti

Per continuare a leggere questo articolo

Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, romano di famiglia abruzzese, ha vissuto per molti anni a New York, dove è stato corrispondente di importanti testate. Tra i pionieri dell'informazione attraverso la rete, ha fondato nel 1999 il primo sito indipendente di economia e finanza in Italia. È autore di vari libri di geopolitica e macroeconomia tra cui I padroni del mondo (Chiarelettere, 2013) e L’affaire Soros (Chiarelettere, 2019). Ha pubblicato anche America AddioIntervista sulla CinaRimetti a noi i nostri debiti e Investire in tempo di guerra. Per la sua attività gli sono stati assegnati i premi giornalistici Premiolino e Amerigo. L'ultimo libro è Terza Guerra mondiale (Chiarelettere)