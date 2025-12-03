La “bacheca della vergogna” sul sito della Casa Bianca. Trump mette all’indice i media sgraditi

Dopo le cause miliardarie e gli insulti alle croniste, sul sito istituzionale della presidenza è apparsa una pagina che elenca giornali ed emittenti considerati ostili al tycoon. I cronisti marchiati di faziosità vengono poi sommersi da insulti online dagli influencer Maga. Nessun politico, nei paesi dell’Occidente, era arrivato mai a tanto. Intanto il presidente continua a inondare il social Truth con i suoi messaggi: lunedì in sole cinque ore ha pubblicato o ripubblicato più di 160 post