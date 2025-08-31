L’attuale presidente ha promulgato quasi 200 ordini esecutivi, con una media annuale di 329 contro i 41 di Biden. Creare uno stato emergenziale perenne definisce la narrazione apocalittica dell’inquilino della Casa Bianca
La strategia delle emergenze: ecco la democratura di Trump
31 agosto 2025 • 16:25
L’attuale presidente ha promulgato quasi 200 ordini esecutivi, con una media annuale di 329 contro i 41 di Biden. Creare uno stato emergenziale perenne definisce la narrazione apocalittica dell’inquilino della Casa Bianca