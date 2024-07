"Sto correndo per diventare presidente di tutta l'America, non di metà dell' America, perché non c'è vittoria nel vincere per metà dell'America", ha detto Donald Trump all'apertura del suo discorso. Come nei giorni precedenti l'ex presidente è stato accolto da un'ovazione della folla.

Anche Melania Trump ha fatto il suo ingresso ed è stata accolta dagli applausi. Accanto a lei, il candidato alla vice presidenza J.D. Vance.