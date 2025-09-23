il discorso al palazzo di vetro

L’Ue invasa «dai migranti» e «la truffa del clima»: il mondo secondo Trump

Francesca De Benedetti
23 settembre 2025 • 20:43

Negazionista climatico in chief, il tycoon a testa bassa contro il green e l’Onu: «Nessuno fa nulla per il politicamente corretto. L’Europa andrà all’inferno»

Di Mega c’è anzitutto il fake. Donald Trump non si è limitato a utilizzare il podio dell’Onu per sabotare le Nazioni Unite stesse. «L’Onu non ha neppure provato ad aiutarmi, non era lì per noi: a cosa serve? Per parole vuote». Non ha soltanto riservato le parole più crude proprio all’Europa, sorvolando appena su Vladimir Putin. Non ha solo attaccato il multilateralismo, la diplomazia, le regole, che del resto lui considera come un fastidio per «il business» («Con me ci sono stati i più massicci

Per continuare a leggere questo articolo

Francesca De Benedetti

Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 