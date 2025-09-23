L’Ue invasa «dai migranti» e «la truffa del clima»: il mondo secondo Trump

true false

Di Mega c’è anzitutto il fake. Donald Trump non si è limitato a utilizzare il podio dell’Onu per sabotare le Nazioni Unite stesse. «L’Onu non ha neppure provato ad aiutarmi, non era lì per noi: a cosa serve? Per parole vuote». Non ha soltanto riservato le parole più crude proprio all’Europa, sorvolando appena su Vladimir Putin. Non ha solo attaccato il multilateralismo, la diplomazia, le regole, che del resto lui considera come un fastidio per «il business» («Con me ci sono stati i più massicci