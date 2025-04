Il presidente americano non ha gradito i contro -dazi del 34 per cento imposti dalla Cina sui prodotti americani. «La Cina se l'è giocata male ed è andata nel panico. L'unica cosa che non possono permettersi di fare», attacca il tycoon. E a chi lo critica risponde: «Le mie politiche non cambieranno mai»

Dopo le schermaglie iniziali il presidente cinese Xi Jinping ha deciso di reagire ai dazi americani per costringere Washington al negoziato: così la guerra commerciale innescata da Donald Trump entra nel vivo con lo scontro diretto tra i due colossi globali, Cina e Stati Uniti. Il presidente americano non ha però gradito i controdazi imposti dalla Cina sui prodotti americani. «La Cina se l’è giocata male ed è andata nel panico. L’unica cosa che non possono permettersi di fare», ha scritto Trump sul social Truth.

La Cina infatti ha deciso di reagire e imporrà tariffe aggiuntive del 34 per cento sui prodotti statunitensi a partire dal 10 aprile e imporrà controlli sulle esportazioni di 7 “articoli correlati alle terre rare”. Pechino ha annunciato anche di aver presentato ricorso presso l’Organizzazione mondiale del commercio per i nuovi dazi statunitensi.

Nessun dietrofront

Secondo il New York Times, Pechino ha fatto sapere di non avere intenzione di fare marcia indietro sui contro-dazi e ha impedito ad alcune aziende americane di fare affari in Cina. «La Cina esorta gli Stati Uniti ad annullare immediatamente le loro misure tariffarie unilaterali e a risolvere le divergenze commerciali attraverso la consultazione in modo equo, rispettoso e reciprocamente vantaggioso», ha affermato il ministero delle Finanze cinese. Pechino ha inoltre criticato la decisione di Washington di imporre il 34 per cento di imposte reciproche aggiuntive sulla Cina, portando il totale delle tariffe statunitensi contro il paese al 54 per cento e minando gli interessi cinesi, in quanto «incoerente con le regole del commercio internazionale», oltre a mettere in pericolo «lo sviluppo economico globale e la stabilità della produzione e della catena di approvvigionamento», secondo un rapporto dall’agenzia statale cinese Xinhua.

Ma Trump sembra non voler demordere dalle sue politiche protezionistiche, da cui pensa di trarre benefici fiscali e il rientro di produzioni manifatturiere nei confini americani. «Le mie politiche non cambieranno mai. Questo è un grande momento per arricchirsi, per arricchirsi più che mai». È il messaggio lanciato da Trump su Truth agli investitori «che vengono negli Stati Uniti e investono». Un segnale che riecheggia la parola d’ordine «Arricchitevi!» lanciata dal premier francese, conservatore liberale, François Guizot nel 1840.

Intanto la Casa Bianca tenta di reagire ai malumori interni ed esterni, invita a tenere i nervi saldi e sta consigliando ai repubblicani del Congresso americano di concentrarsi sull’impatto di lungo termine dei dazi di Trump, mettendo in evidenza che il presidente sta «rivoluzionando il commercio mondiale» e che le tariffe innescheranno il ritorno delle aziende negli Stati Uniti, ampliando la base manifatturiera e «creando posti di lavoro ben pagati».

Le pratiche commerciali – è la tesi illustrata dalla Casa Bianca – hanno «creato un’emergenza nazionale: l’ordine esecutivo del presidente impone dazi per rafforzare la posizione economica degli Stati Uniti e proteggere i lavoratori americani». Ma i mal di pancia tra i repubblicani non mancano. Al Senato americano è stato presentato un progetto bipartisan che concede al Congresso il via libera finale sui dazi imposti da un presidente. Il provvedimento porta la firma del repubblicano Chuck Grassley e della democratica Maria Cantwell. La misura ha poche chance di essere approvata, ma mostra il disagio di alcuni esponenti Gop nei confronti delle tariffe di Trump.

