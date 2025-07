A Tallahassee, nella prigione in Florida dove sta scontando una pena detentiva di vent’anni per vari reati, tra cui complicità in traffico sessuale, Ghislaine Maxwell, complice ed ex fidanzata di Jeffrey Epstein, ha incontrato gli ufficiali del dipartimento di Giustizia americano. È stata convocata dalla commissione di vigilanza della Camera per l’11 agosto prossimo, quando dovranno varcare la soglia dell’aula anche i due Clinton, Bill e Hillary, l’ex capo dell’Fbi James Comey e Robert Muller, il procuratore speciale che ha indagato sul Russiagate.

La crisi politica più spinosa che sta affrontando Donald Trump non l’hanno creata i suoi avversari, ma Trump stesso: per anni, cavalcando la rabbia Maga d’America, prima e dopo la sua elezione, ha promesso di desecretare i file riguardanti il finanziere, pedofilo e sex trafficker Epstein. A maggio scorso però, come ha rivelato uno scoop del Wall Street Journal, la segretaria alla Giustizia Pam Bondi ha avvertito il presidente americano: in quei documenti, tra un centinaio di nomi noti del mondo politico e finanziario Usa, c’era anche il suo e compariva «più volte».

Anche per questo, secondo il quotidiano americano, è nata l’intenzione di Bondi di dare lo stop alla pubblicazione del materiale riguardo la vicenda. Infatti, settimane fa, il dipartimento di Giustizia ha reso noto che l’indagine veniva chiusa per assenza di nuovi dettagli e smentiva l’esistenza di una “lista di clienti” del finanziere (una lista che aveva però in precedenza menzionato proprio la stessa Bondi).

Tutta l’America ne parla

Sembra quasi che tutta l’America stia parlando solo dei file Epstein: lo stanno facendo di certo i democratici che hanno intravisto, nella polvere sollevatasi intorno al caso, il tallone d’Achille del repubblicano. Più si ingrossa la vicenda politico-giudiziaria, più lo fa l’ira degli elettori di Trump che stanno determinando l’agenda politica statunitense degli ultimi giorni.

Trump, di solito, non soccombeva, ma anzi prosperava e prevaleva sugli avversari grazie a vicende come questa, che diventano ossessione dei cospirazionisti. Ora all’interno del movimento Maga si è aperta però una crepa definitiva. Fuori dalla Casa Bianca, certi trumpiani stanno scappando dal guinzaglio di Trump: la loro rabbia monta come un’onda, è sempre più imponente e pronta a schiantarsi contro l’amministrazione che sta tentando invano di deviare l’attenzione.

Teorie del complotto

Se le teorie del complotto su Epstein (per i suoi legami tentacolari con l’élite finanziaria e politica americana che viaggiava a bordo del Lolita Express) dilagavano già dalla sua morte – avvenuta nel 2019, apparentemente per suicidio, in un carcere solitamente ipersorvegliato – nuova linfa i cospirazionisti l’hanno trovata negli Epstein files. La trama principale della vulgata non è cambiata: il governo dell’élite corrotta è composto da un mucchio di villainous pedophiles, “pedofili malvagi”, una teoria che faceva comodo al presidente repubblicano finché non è finito nel mirino anche lui.

Il caso Epstein è straripato da tempo molto oltre i faldoni degli inquirenti, e sul web è diventato una saga a puntate, approfondita nei podcast, in uno stream di commenti che si riversano quotidianamente sui social, di post conditi da elementi veri, mezzi falsi, del tutto falsi, declinati in inverosimili interpretazioni.

Per qualcuno Epstein era una spia del Mossad o comunque «il prodotto di uno o più elementi della comunità dell’intelligence». A dirlo non è un eccentrico membro di qualche forum, ma Eric Weinstein, matematico di Harvard ed ex amministratore delegato di Thiel Capital. Che fosse un finanziere era solo la sua “cover story”, sostiene costui, la copertura sulla sua reale identità.

Oltre dem e Maga, c’è il resto d’America: un sondaggio della Reuters spiega che il 69 per cento degli americani ritiene che l’amministrazione repubblicana stia nascondendo molti dettagli del caso. Inoltre, secondo l’agenzia, «Trump e i suoi collaboratori più importanti hanno anche contattato importanti influencer affiliati al Maga, esortandoli ad attenuare le critiche sulla gestione dell’inchiesta Epstein». Stanno favorendo il nemico: «Non voglio più il loro sostegno!», ha tuonato Trump qualche giorno fa, prendendosela con i suoi stessi sostenitori o, almeno, quelli che lo sono stati, fino a mercoledì.

