Donald Trump ha annunciato il licenziamento della governatrice Lisa Cook, componente del Consiglio dei governatori della Federal reserve. Formalmente giustificata da una frode che Cook avrebbe compiuto nel richiedere dei mutui per l’acquisto di due abitazioni, la decisione è giustamente interpretata come parte di una campagna per portare la Fed sotto il controllo dell’esecutivo, riducendone drasticamente la storica autonomia.

Grazie a nomine precedenti, all’allontanamento di Cook e alle recenti dimissioni di un’altra governatrice, Adriana Kugler, il presidente potrebbe avere una sua maggioranza al Consiglio e procedere quindi a sostituire i vertici delle dodici branche regionali della Fed.

Si tratta dell’ennesimo esempio di uno slittamento autoritario che si esprime anche attraverso il diretto controllo politico di agenzie federali indipendenti, finalizzato a condizionarne le azioni – in questo caso quella della Fed sui tassi d’interesse – e annullarne il ruolo di contrappesi di un potere esecutivo che vede ampliate a dismisura, e ben oltre il dettame costituzionale, le sue prerogative.

La variabile razziale

Nel caso specifico di Lisa Cook, un’altra, fondamentale variabile deve però essere aggiunta: quella razziale. Docente di economia e relazioni internazionali a Michigan State con un dottorato a Berkeley, Cook è stata nominata alla Fed da Joe Biden nel 2022: la prima donna afroamericana a occupare questa carica.

Cook ha promesso di dare battaglia legale contro quello che molti esperti considerano un evidente abuso di potere. Il suo caso segue però quello di altri afroamericani che con Trump si sono visti rimossi da ruoli apicali, come il generale CQ Brown Jr, il secondo nero dopo Colin Powell a occupare la più importante posizione militare, quello di guida dei Joint Chiefs of Staff (lo Stato maggiore della difesa), o Gwynne Wilcox, la prima donna afroamericana a far parte del National Labor Relations Board, l’agenzia federale indipendente creata nel 1935 con il compito di supervisionare i rapporti di lavoro e far applicare la legislazione in materia.

Una dinamica, questa, ancor più visibile in altri ambiti dello stato federale. Se la percentuale di non-bianchi nel gabinetto di Biden e in quello di Obama è stata rispettivamente del 55 e del 45 per cento, con Trump si è scesi sotto il 20 per cento (rispettivamente il 13,5 nella prima amministrazione e, al momento, il 17.5 nella seconda). Più del 90 per cento dei funzionari nominati da Trump, e approvati dal Senato, tra gennaio e oggi sono bianchi; l’88 per cento sono uomini. Con Biden, queste percentuali, a 200 giorni dall’insediamento, erano rispettivamente del 47 per cento (bianchi) e del 38 per cento (uomini). Mille altri esempi potrebbero essere offerti, a partire dalle nomine di giudici alle corti federali – distrettuali, d’appello e Suprema – che nella prima esperienza presidenziale di Trump furono per l’85 per cento bianchi e per il 76 per cento uomini.

Ritorno al passato

Sono cifre che riportano le lancette della storia indietro di mezzo secolo, come peraltro promesso da Trump con un messaggio fondato su potenti nostalgie, su tutte quella dell’America antecedente le grandi trasformazioni degli anni Sessanta e Settanta: prospera, ottimista e socialmente pacificata, anche grazie alle sue inscalfibili gerarchie razziali.

In questo riflusso dalle tante conquiste degli ultimi decenni in materia di diritti civili ed eguaglianza razziale pesano le contraddizioni e le storture delle politiche attivate per la loro promozione. Cook è presentata dai suoi critici come l’esempio ennesimo di una “assunzione Dei” (“Diversità, eguaglianza e inclusione”), basata non suoi meriti o il suo curriculum, ma sulla sua identità di donna di colore in un mondo, quello degli economisti o dei banchieri, ancora dominato largamente da uomini bianchi.

Una critica spesso strumentale e stereotipata, quella alla Dei, ma che tocca un nervo scoperto delle politiche di discriminazione positiva messe in campo a partire dagli anni Sessanta per provare a correggere secoli di discriminazione razziale, etnica e di genere. Quanto e come si possa discriminare per provare a correggere passate discriminazioni e persistenti iniquità è domanda legittima che dovrebbe essere al centro di qualsiasi politica pubblica in materia.

Ma non da questo sono mossi Trump e suoi. Quanto da una concezione essenzialista, statica e molto razziale di cosa gli Usa siano e debbano essere. Una visione normativa e fortemente discriminatoria, antitetica a quella civica, costituzionale, progressiva e, quindi, inevitabilmente multirazziale, come anche il caso di Cook ben rivela.

