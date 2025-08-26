Il presidente ha annunciato il licenziamento della governatrice, componente del Consiglio dei governatori della Federal reserve. Formalmente giustificata da una frode che avrebbe compiuto nel richiedere dei mutui, la decisione è giustamente interpretata come parte di una campagna per portare la Fed sotto il controllo dell’esecutivo. Ma c’è di più
Gli Usa secondo Trump: il licenziamento di Lisa Cook dalla Fed è anche una questione razziale
26 agosto 2025 • 19:46
