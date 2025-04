Le conseguenze della chiusura dell’83 per cento dei progetti dell’agenzia Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid) si abbattono sul supporto sanitario e alimentare. Ma i piani del presidente non si fermano qui. I numeri e il grido d’allarme delle associazioni

Dalla tragedia dei Rohingya al disastro umanitario in Sudan: le conseguenze della chiusura dell’83 per cento dei progetti dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) si stanno abbattendo sul supporto sanitario e alimentare. Ma i piani del tycoon non si fermano qui. Il grido d’allarme delle grandi associazioni, da Save the Children a Terre des Hommes. Ecco tutti i numeri

«La cosa più difficile è spiegare che si tratta di una decisione che non ha nulla a che vedere con l’efficienza. Si tratta del crollo sistemico dell’impalcatura che ha sostenuto gli aiuti umanitari: il che vuol dire che oggi come organizzazioni umanitarie dobbiamo decidere chi vive e chi muore, a quale bambino dare il vaccino, a quale famiglia prestare soccorso o che ferito aiutare». Le parole di Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children in Italia, sono una perfetta fotografia del terremoto che sta sconvolgendo il pianeta dopo che il 10 marzo scorso il segretario di stato americano Marco Rubio ha dichiarato che, dopo sei settimane di revisione dei progetti Usaid, circa l’83 per cento degli aiuti è stato cancellato.

Per dirla in numeri: si tratta dell’annullamento dei finanziamenti di 10 mila progetti, per un totale di 60 miliardi di dollari americani.

Il punto zero

Kutupalong si trova nel Distretto di Cox's Bazar in Bangladesh: è il campo profughi più popoloso al mondo, abitato da più di 900 mila rifugiati Rohingya, membri di una minoranza musulmana perseguitata, fuggiti dalle violente pulizie etniche nel vicino Myanmar, soprattutto nel 2016 e nel 2017 e arrivati nel vicino stato del Bangladesh, dove sono stati accolti nei campi nel distretto meridionale di Cox's Bazar.

Il segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il 14 marzo ha descritto Kutupalong come il «punto zero» dell'impatto del sostanziale smantellamento di Usaid: gli effetti della decisione dell’amministrazione Trump cominciano da qui. Gli Stati Uniti sono stati il ​​principale donatore di aiuti per i rifugiati Rohingya, per un ammontare di 45 milioni di dollari.

Proprio all'inizio di marzo, il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha annunciato tagli alle razioni alimentari per i rifugiati nel campo di Kutupalong, da 12,50 a 6,50 dollari al mese a persona. Anche la direttrice generale americana dell’agenzia Onu per i rifugiati, Amy Pope, ha affermato che è prevista una riduzione del bilancio dell'organizzazione da 4 a 2,89 miliardi di dollari. Ciò sta già influenzando gli sforzi volti a sostenere i programmi di reinsediamento dei rifugiati non solo in Bangladesh per la comunità Rohingya, ma in tutto il globo.

Scegliere chi vivrà

Le conseguenze si stanno facendo sentire ovunque, ma soprattutto nelle zone di conflitto. Quello del Sudan è «uno dei peggiori disastri umanitari a memoria d’uomo», ha dichiarato Edem Wosornu, direttrice delle operazioni dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari. Qui la guerra civile imperversa dall’aprile 2023: la guerra ha lasciato 30,4 milioni di persone in difficoltà, tra cui 15,6 milioni di bambini, e oltre 12,8 milioni di persone sfollate, stando ai dati dell’Unchr. Il caso del Sudan dimostra come lo smantellamento di Usaid si abbatta sulla risposta umanitaria: nel 2024, anche in questo paese gli Stati Uniti hanno fornito quasi il 44 per cento di tutti i finanziamenti, inclusi quelli per la sicurezza alimentare, la nutrizione, la risposta multisettoriale e la salute. Per il 2025, Usaid aveva già impegnato 125,6 milioni di dollari che, almeno per ora, non arriveranno.

Da sempre gli Stati Uniti sono stati il capofila del finanziamento dei programmi di prevenzione contro l’Aids. Il President's Emergency Plan for Aids, è un fondo lanciato nel 2003 per aiutare a combattere la malattia nei paesi con alti tassi di infezione da Hiv. Il Sudafrica ha ricevuto dal 2003 circa 8 miliardi di dollari e Usaid ha finanziato 44 progetti sanitari nel paese, quasi tutti sono stati annullati.

Per la direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni Unite per l'Hiv/Aids, Winnie Byanyima, la decisione dell’amministrazione Usa di sospendere finanziamenti per i programmi, sta avendo conseguenze devastanti e causerà «milioni di morti». Molti programmi di prevenzione e cura dell'Hiv finanziati dagli Stati Uniti hanno ricevuto ordini di sospensione dei lavori, portando alla chiusura di cliniche per madri e bambini in Africa e a gravi carenze di farmaci antiretrovirali.

La destabilizzazione politica

Com’è noto, l’azione umanitaria ha una funzione di stabilizzazione della situazione politica dei diversi paesi, in particolare quelli che escono da conflitti armati o che si trovano scossi da guerre civili. Si tratta di un’azione di soft power a cui gli Usa stanno inevitabilmente rinunciando.

«Rinunciare all’azione nel settore umanitario non rimarrà senza effetti: significa anche agire sulla stabilizzazione della situazione politica globale, sulla sicurezza e sulla prevenzione della nascita di movimenti estremisti. Questo viene fatto con programmi educativi e di sviluppo all’imprenditoria. Si sta rinunciando ad una parte fondamentale della nostra identità democratica», racconta a Domani Pietro Ferrara, direttore generale di Fondazione Terre des Hommes in Italia.

Negli ultimi anni, la Colombia ha ricevuto annualmente fino a 440 milioni di dollari in aiuti Usaid per oltre 80 programmi, diventando il maggiore beneficiario dei fondi dell'agenzia nell'emisfero occidentale, secondo i dati del governo degli Stati Uniti: i tagli metteranno a repentaglio l'attuazione dell'accordo con i ribelli di sinistra delle Farc nel 2016, che ha messo fine alla guerra civile dilagante nel paese. «In Colombia ci sono iniziative che hanno permesso ai cittadini di sostituire i proventi derivanti dalla droga, secondo una logica preventiva. Non si tratta solo di far sopravvivere le persone, ma metterle in condizione di vivere una vita dignitosa, con programmi a sostegno dell’imprenditoria o di microcredito», spiega Ferrara.

Lo stesso ragionamento può essere fatto per moltissimi paesi africani a rischio di radicalizzazione islamica: «I programmi avviati dalle organizzazioni anche con gli aiuti americani sono stati fondamentali per stabilizzare la situazione e sostenere i governi. Questo vale, tra gli altri, per diversi paesi nell'area sahariana o del Sahel, dove l'equilibrio tra controllo e radicalizzazione è sempre molto precario», insiste Ferrara. «Gli interventi americani in tutta l'area del Medio Oriente sono stati praticamente azzerati e sono tutte aree in cui la cooperazione è servita a dare rifugio a chi scappava dai conflitti e quindi evitare un'ulteriore radicalizzazione».

Le prossime mosse di Trump

«C’è poi un’altra questione aperta, che sta circolando in diversi tavoli delle organizzazioni internazionali, che ricevono fondi anche da filantropi americani», aggiunge il presidente di Terre des Hommes: «Sembra che l’amministrazione Trump stia pensando di intervenire con una revisione del sistema di donazioni private».

Insomma, una volta smantellato Usaid, il pilastro di finanziamento derivante dal settore pubblico, l’amministrazione Trump starebbe discutendo di disincentivare le donazioni a enti no profit privati, che ad oggi godono di un regime fiscale particolarmente favorevole: «Un intervento governativo potrebbe agire in più direzioni. Le principali: restringere la platea dei beneficiari idonei, riducendo il numero di organizzazioni a favore delle quali una donazione può essere portata in deduzione oppure intervenire sulla percentuale deducibile», conclude Ferrara.

In pratica, stiamo assistendo alla demolizione dell’impianto sulle cui fondamenta gli Stati Uniti hanno sostenuto programmi aiuti umanitari in tutto il mondo dalla Seconda guerra mondiale in poi. E questi sono solo i primi riverberi di una decisione che porterà ad una catastrofe umanitaria che non risparmierà nessun continente.

