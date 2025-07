Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra aver cambiato idea sul supporto americano all’Ucraina. In una dichiarazione rilasciata all’emittente Nbc, Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Nato per l’invio di armi a Kiev tramite l’Alleanza atlantica.

In questo modo, ha sottolineato il tycoon, «la Nato pagherà al cento per cento». Più nello specifico, Trump ha affermato che gli Usa sono pronti a inviare all’Alleanza atlantica i missili Patriot, utili per la difesa anti-missilistica, e che sarà poi la Nato stessa a distribuirli all’Ucraina.

Tutto da capire

Resta però da capire in che modo il piano del capo della Casa Bianca possa essere attuato. La Nato è una alleanza intergovernativa che non amministra un budget proprio, per cui non potrebbe acquistare i missili Patriot o altro materiale militare a proprio nome, né rimborsare i paesi membri che inviano armi in Ucraina come fa invece l’Unione europea con il Fondo per la pace.

«È ancora tutto da capire, perché non ci sono altri elementi se non le dichiarazioni di Trump. Un’opzione sarebbe che una parte dei Patriot ordinati dai paesi europei alle industrie americane vengano girati a Kiev», spiega Alessandro Marrone, responsabile del Programma Difesa, sicurezza e spazio dello Iai (Istituto Affari Internazionali). «Si tratterebbe quindi di sistemi comprati dai paesi europei a proprie spese e inviati poi all’Ucraina, anche direttamente dagli Usa senza passare per le proprie basi. In questo modo però i Patriot non saranno donati gratuitamente dagli Stati Uniti, ma comprati dagli alleati. La decisione non passerebbe nemmeno per una struttura Nato perché appunto si tratta di acquisti nazional».

Le ultime dichiarazioni del segretario generale dell’Alleanza, Mark Rutte, a seguito di un incontro con Trump, sembrano confermare l’analisi di Marrone. In un post su X, Rutte ha spiegato di aver esortato i leader dell’Alleanza ad impegnarsi affinché l'Ucraina abbia più munizioni e difese aeree e ha detto di star lavorando a stretto contatto con gli alleati per fornire all'Ucraina l'aiuto di cui ha bisogno.

A sua volta, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno attivamente dialogando con i paesi europei per condividere le batterie Patriot con l'Ucraina. «Ci sono altre batterie Patriot e ci sono altre opportunità. Sarebbe fantastico se uno di loro si offrisse di inviarle in Ucraina», ha detto Rubio da Kuala Lumpur, in Malesia, dopo l'incontro con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Secondo Marrone ci sono alcune conclusioni che possono essere già tratte, in attesa di capire meglio come Trump intenda procedere. Il primo punto è che l’invio dei Patriot in Ucraina non avverrà sotto forma di donazioni gratuite come avvenuto sotto l’amministrazione Biden. Per esempio, prima di chiudere il suo mandato, Biden aveva approvato un pacchetto di aiuti da 725 milioni di dollari sotto forma di donazioni, firmando l’ultimo di una lunga serie di provvedimenti a sostegno dell’esercito di Kiev a spese delle casse americane.

Il secondo punto è che gli Usa hanno cambiato posizione rispetto ai mesi precedenti. «Adesso permettono ai propri sistemi d’arma di arrivare in Ucraina, quindi offrono un supporto maggiore, seppure indiretto». Fino ad oggi, infatti, le uniche armi inviate in Ucraina dagli Usa sono state quelle precedentemente approvate da Biden e Trump ha spesso criticato il suo predecessore per aver speso miliardi in aiuti militari all’Ucraina.

Il presidente Usa si era impegnato a porre rapidamente fine alla guerra una volta insediatosi, ma a mesi di distanza sono stati compiuti ben pochi progressi. E anzi, nelle ultime settimane la Russia ha intensificato gli attacchi contro l’Ucraina. In passato Trump ha anche parlato con favore della Russia scontrandosi invece pubblicamente con il leader ucraino Zelensky.

Chi fa gli affari

Il terzo elemento su cui Marrone pone l’accento è il ruolo che gli Usa e gli alleati europei della Nato stanno assumendo in Ucraina. «Il sostegno umanitario, economico e militare, sia in termini politico-strategici come rassicurazione di sicurezza tramite la coalizione ad hoc per l’Ucraina, sia in termini di equipaggiamenti militari, ricade sempre di più sugli europei».

Questo vuol dire che il costo del sostegno all’Ucraina pesa sui bilanci della Difesa dei paesi Ue della Nato. «Se i Patriot venissero acquistati dagli europei e donati all’Ucraina sarebbe un affare per l’industria americana, mentre e i costi ricadrebbero sui bilanci degli europei», conclude Marrone.

