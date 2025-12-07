il tycoon e lo zar ridisegnano l’ordine globale

Attacco all’Ue, Putin dà ragione a Trump. Ma i primi nemici dell’Europa sono interni

Gigi Riva
07 dicembre 2025 • 20:38

Il Cremlino: «La strategia americana è in linea con la visione della Russia».  Il populista Wilders. «Ha ragione il tycoon, l’Ue è medievale». Mentre cadono le bombe sull’Ucraina, il primogenito del presidente Usa avverte: «Mio padre potrebbe abbandonare il processo di pace»

Ci sono parole che suonano ormai completamente obsolete, scavalcate purtroppo dagli sconvolgenti eventi recenti, acceleratori della storia. Sono le parole ammantate di candore ma invece irresponsabili di chi si immagina di vivere ancora irenicamente in una sorte di infrangibile pace perpetua kantiana. Una vignetta che fissasse la realtà la si potrebbe disegnare così: due gendarmi con il volto di Donald Trump e di Vladimir Putin che stringono in mezzo e prendono per il collo una donna, l'Unione e

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)