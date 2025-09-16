Il viaggio

Trump vola nel Regno Unito da re Carlo, per Starmer è una distrazione al momento giusto

Luca Sebastiani
16 settembre 2025 • 20:30

Il presidente Usa non vede l’ora di essere accolto trionfalmente dalla famiglia reale inglese, un viaggio che può essere sfruttato dal premier britannico in diversi modi. Ma i motivi di attriti tra i due rimangono sullo sfondo

Quando Donald Trump è salito a bordo dell’Air Force One, direzione Regno Unito, la sua mente era già volata a come sarebbe stato accolto dalla famiglia reale britannica al castello di Windsor. D’altronde è pur sempre il primo presidente degli Stati Uniti a essere ricevuto per una seconda visita di stato nel paese, invitato da sua maestà re Carlo III con una lettera portata appositamente alla Casa Bianca dal premier Keir Starmer lo scorso febbraio. Un privilegio unico e allo stesso tempo una scal

Giornalista professionista, laureato in storia, con un master in Geopolitica e sicurezza globale. Scrive di esteri e politica internazionale, ma non solo.