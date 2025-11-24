«qualcosa di buono può accadere»

Piano per l’Ucraina, Trump si dice ottimista. Ma la strategia del caos spiazza gli alleati europei

Simone Martuscelli
24 novembre 2025 • 20:21Aggiornato, 24 novembre 2025 • 20:57

Nelle cancellerie europee ci si chiede se la prima versione del piano sia solo l’ennesima giravolta o una mossa per obbligare le parti a trattare sotto pressione. L’Ue in imbarazzo intanto parla di «progressi significativi», mentre il presidente Usa sostiene che sia «davvero possibile che si stiano facendo grandi progressi». Von der Leyen: «Solo Kiev può decidere del proprio esercito»

L'ennesima giravolta, e con tutta probabilità nemmeno quella definitiva. La nuova proposta Usa-Kiev di un piano in 19 punti segna (forse) un nuovo riavvicinamento dell'amministrazione statunitense all'Ucraina, ma soprattutto getta dubbi su quella che sembra essere una strategia negoziale dominata dal caos, e da fiammate improvvise dettate dai cambiamenti di umore del presidente Usa Donald Trump. Il piano in 28 punti, come presentato alla fine della scorsa settimana, aveva colto di sorpresa ucrai

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Martuscelli

Giornalista da Bruxelles, passato per Parigi e Roma, ha collaborato con diversi quotidiani e riviste italiani sull'attualità e la politica europea. Laureato in Lettere, matesino di nascita.