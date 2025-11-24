Piano per l’Ucraina, Trump si dice ottimista. Ma la strategia del caos spiazza gli alleati europei

Nelle cancellerie europee ci si chiede se la prima versione del piano sia solo l’ennesima giravolta o una mossa per obbligare le parti a trattare sotto pressione. L’Ue in imbarazzo intanto parla di «progressi significativi», mentre il presidente Usa sostiene che sia «davvero possibile che si stiano facendo grandi progressi». Von der Leyen: «Solo Kiev può decidere del proprio esercito»