Mondo

Spari a Washington, Trump soffia sul fuoco: «Bloccate i visti di tutti gli afghani»

Luca Ciarrocca
27 novembre 2025 • 20:18

L’uomo che avrebbe fatto fuoco su due soldati della Guardia nazionale sarebbe Rahmanullah Lakanawal: per dieci anni aveva prestato servizio con le forze Usa a Kandahar. Il tycoon chiama in causa Biden, che però non c’entra nulla: l’afghano ha ottenuto asilo quest’anno. La testimonianza: «Ha problemi mentali»

Un uomo e una donna, Andrew Wolfe, 24 anni, e Sarah Beckstrom, 20, soldati della Guardia nazionale, sono tra la vita e la morte dopo l’imboscata di mercoledì pomeriggio, a due isolati dalla Casa Bianca. A sparare, secondo varie fonti federali tra cui l’Fbi e la ministra dell’Homeland Security Kristi Noem, è stato Rahmanullah Lakanwal, 29 anni, afghano arrivato negli Stati Uniti l’8 settembre 2021 con l’operazione “Allies Welcome”, cinque mesi dopo il ritiro degli americani da Kabul. «Aveva prece

Per continuare a leggere questo articolo

Luca Ciarrocca

Luca Ciarrocca, giornalista e scrittore, romano di famiglia abruzzese, ha vissuto per molti anni a New York, dove è stato corrispondente di importanti testate. Tra i pionieri dell'informazione attraverso la rete, ha fondato nel 1999 il primo sito indipendente di economia e finanza in Italia. È autore di vari libri di geopolitica e macroeconomia tra cui I padroni del mondo (Chiarelettere, 2013) e L’affaire Soros (Chiarelettere, 2019). Ha pubblicato anche America AddioIntervista sulla CinaRimetti a noi i nostri debiti e Investire in tempo di guerra. Per la sua attività gli sono stati assegnati i premi giornalistici Premiolino e Amerigo. L'ultimo libro è Terza Guerra mondiale (Chiarelettere)