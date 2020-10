«Non lasciatevi dominare dal virus» è il messaggio che il presidente americano Donald Trump ha diffuso in un video appena tornato alla Casa Bianca dall’ospedale militare Walter Reed in cui era ricoverato a causa del Covid-19. Trump è tornato alla sua base presidenziale a bordo di un elicottero nella serata di lunedì dopo solo tre giorni di cure in ospedale, ma nel messaggio che ha diffuso su Twitter ha detto che sarebbe potuto uscire anche due giorni prima per come si sentiva bene.

Nel suo messaggio Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno «le migliori cliniche e il migliori medicine», non considerando che il sistema sanitario americano è anche fortemente discriminante e in tutto il paese sono già morte oltre 210.000 persone a causa del virus.

La mascherina

«Chiunque sia un leader avrebbe fatto quello che ho fatto io», ha detto agli americani. Poco ore prima, al suo arrivo, si è girato verso le telecamere, si e tolto la mascherina e l’ha riposta in tasca, con un gesto che poteva ricordare quello di un supereroe che si sfila la maschera al termine dello scontro con il nemico.

In realtà il virus è tutt’altro che sconfitto, anche per Trump che invece si dichiara pronto a rimettersi al lavoro a pieno ritmo per la sua campagna elettorale. Il medico della Casa Bianca, Sean Conley, ha detto che Trump era in condizioni tali da poter essere dimesso, ma che poteva non essere completamente fuori pericolo e che quindi dovrà passare almeno un’altra settimana per potersi dichiarare guarito.

