Cosa vuole ottenere davvero Donald Trump nella sua foga infinita di ordini esecutivi, minacce di dazi, proclami e annunci? E dove vuole arrivare con la guerra sui dazi definita dal Wall Street Journal, il più autorevole quotidiano economico americano, «la più stupida guerra commerciale della storia»?

La domanda è legittima, perché dopo le prime minacce di aumentare del 25% i dazi dei beni provenienti dal Messico e dal Canada, la decisione verso i due stati confinanti è stata sospesa per un mese in cambio di alcune concessioni.

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha promesso di fornire a Washington 10 mila soldati messicani al confine che separa il Messico e gli Stati Uniti. Questi soldati saranno designati per fermare il flusso di fentanyl nel Paese a stelle e strisce e nella lotta all’immigrazione clandestina. Nel corso 2022, negli Usa sono state confiscate 400 milioni di dosi della droga e sono morte 73 mila persone.

Così nella Bassa California sono stati inviati 3.010 militari messicani, a Sonora 1.987, a Chihuahua 2.620, a Coahuila 1.017, a Nuevo León 623 e a Tamaulipas 743. Sheinbaum ha affermato che si tratta di uno spiegamento che non lascia insicuro il resto del Paese e che è vantaggioso per il Messico: «Non stiamo lasciando scoperti gli altri stati della Repubblica, ma si tratta di un riorientamento delle forze», ha spiegato cercando di placare Washington senza provocare tensioni interne.

Limitare l’influenza cinese

Nell’accordo americano col Messico è stata inserita la decisione di quest’ultimo di limitare le importazioni dalla Cina: una richiesta che potrebbe arrivare anche agli europei. Washington vorrebbe chiedere ai partner di fare un decoupling, uno sganciamento dell’Occidente dall’economia cinese. Sarebbe questo uno dei molti obiettivi di Trump che vuole contrastare la corsa di Pechino.

In questa chiave si capirebbe la minaccia e la richiesta a Panama di ridurre l’influenza di Pechino sul canale. Panama ha già fatto sapere di voler sganciarsi dalla via della Seta, quegli accordi con Pechino che legano i paesi interessati a diventare mercati di transito o di sbocco delle merci cinesi.

Anche nei confronti di Kiev Trump ha chiesto all’Ucraina materie prime preziose in cambio di ulteriori aiuti militari e finanziari: vuole negoziare così un accordo di assistenza militare che garantisca la fornitura di terre rare agli Usa e le sottragga alla Russia e alla Cina.

Ottawa in difesa

Anche Ottawa, con il governo Trudeau dimissionario, ha promesso maggior impegno nella lotta al fentanyl. Il Canada è stato il primo dei tre Paesi colpiti dal tycoon a reagire, con una conferenza stampa di Trudeau che ha annunciato un primo giro di dazi al 25% per un valore di 30 miliardi di dollari canadesi, seguito da ulteriori misure per un valore di 125 miliardi nell'arco di settimane. «Certamente non stiamo cercando l'escalation, ma difenderemo il Canada, i canadesi e i posti di lavoro canadesi», ha assicurato il premier in uscita spiegando che le tasse si applicheranno a beni di uso quotidiano come birra, vino, frutta, verdura, elettrodomestici, legname, plastica e altro.

Trudeau ha avvertito che il conflitto commerciale avrà «conseguenze reali» per i canadesi ma anche per gli americani, tra cui perdita di posti di lavoro, costi più elevati per cibo e benzina, potenziali chiusure di stabilimenti di assemblaggio di auto e accesso impedito a nichel, potassio, uranio, acciaio e alluminio canadesi.

Ottawa, come la Cina, ha inoltre annunciato che farà causa agli Stati Uniti presso l'Organizzazione mondiale del commercio. Il presidente americano per tutta risposta ha insistito sul fatto che il Canada dovrebbe diventare il 51esimo Stato americano, così da evitare i dazi. Poi è arrivata la tregua di un mese in cambio di maggior cooperazione nella lotta al contrabbando di droghe.

Verso la Cina invece i dazi al 10% sono rimasti, ma è scattata la ritorsione della Cina dal 10 febbraio colpirà fino al 15% su carbone e gas, fino al 10% su greggio, auto e macchinari agricoli, nel mirino alcuni marchi della moda Made in Usa. Pronto un ricorso cinese al Wto e contro Google.

La questione del deficit Usa

Trump però ha ragione quanto sottolinea lo squilibrio commerciale americano. Nel 2024, gli Usa hanno registrato un forte aumento del deficit, che ha raggiunto i 918,4 miliardi di dollari, con un incremento del 17% pari a +133,5 miliardi. Peggiorato soprattutto il deficit commerciale americano con Cina e Ue.

In particolare, il deficit con Pechino ha raggiunto i 295,4 miliardi, mentre quello con Bruxelles è salito a 235,6 miliardi. Scendendo poi a livello Paese, i principali deficit Usa sono con Irlanda (86,7 miliardi), Germania (84,8), Italia (44), Francia (16,4), Austria (13,1) e Svezia (9,8 miliardi).

L’Europa con l’elmetto

«Dopo Canada e Messico, è chiaro che l'Europa sarà la prossima sulla lista dei dazi». Lo dice Enrico Letta al quotidiano spagnolo La Vanguardia. «Se Trump attacca sul commercio, come con Canada e Messico, dovremo reagire. Dovremmo puntare su altri aspetti, come la finanza. Ciò significa che dobbiamo proteggere il nostro sistema finanziario e rendere più difficile l'ingresso di investitori e banche nel continente».

Basterà o Trump chiederà, come ha fatto con il Messico, di ridurre l’import cinese? E le minacce all’annessione della Groenlandia non sono forse da interpretare come una pressione indiretta per poter usare le ricchezze minerarie del protettorato danese e per far aumentare le spese di difesa degli europei magari acquistando più armi made negli Usa?

Se è vero che con i dazi Trump sembra essersi messo quasi tutti contro, alleati compresi, la lezione da trarre è chiara: più che un rozzo ritorno al protezionismo sembra più una minaccia usata come una clava per ottenere altre concessioni. In ogni caso bisogna saper negoziare con fermezza se si vuole tener testa al tycoon.

