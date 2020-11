Secondo due diverse fonti citate da Axios, l’attuale presidente in carica, Donald Trump, sta già pensando di ricandidarsi alle elezioni del 2024. Alcuni interpretano questa notizia come un segno che forse il repubblicano sta iniziando a digerire la sconfitta nelle elezioni 2020 anche se non l'ha ancora ammessa. Sabato le proiezioni della Cnn hanno infatti dichiarato vincitore il candidato democratico alla presidenza, Joe Biden. Trump ha però fatto sapere che non riconoscerà la vittoria del suo avversario e sta invece lanciando diverse azioni legali in diversi stati americani, dove, a suo dire, sarebbero stati commessi dei brogli ai suoi danni.

Il presidente americano ha, inoltre, annunciato su Twitter di aver licenziato il capo del Pentagono, Mark Esper dicendo: «Sono lieto di annunciare che Christopher C. Miller, lo stimato Direttore del National Counterterrorism Center (confermato all'unanimità dal Senato), sarà il Segretario alla Difesa ad interim, con effetto immediato».

