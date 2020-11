Un tribunale turco ha condannato all’ergastolo 337 militari per avere partecipato al tentativo di colpo di stato che nel luglio del 2016 provò a rovesciare il governo del presidente, Recep Tayyip Erdogan. In totale gli imputati del processo sono cinquecento. Durante il tentativo di golpe, migliaia di persone scesero per le strade delle principali città del paese per manifestare il proprio sostegno nei confronti di Erdogan che si trovava in quel momento in un resort.

Gli scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti causarono 251 morti e oltre duemila feriti. Il presidente turco ha finora accusato il predicatore e politologo, Fethullah Gulen, di essere stato l’organizzatore del piano e ne ha chiesto l’estradizione dagli Stati Uniti. La richiesta non è stata finora accolta dalle autorità americane e Gulen si è proclamato innocente.

