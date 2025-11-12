Turchia, il leader curdo Demirtas verso la scarcerazione. Ma il processo di pace è in stallo

L’ex co-presidente del Dem è dietro le sbarre dal 2016 per presunti legami con il Pkk, ma stavolta anche l’alleato di estrema destra di Erdogan ne appoggia la liberazione. Per i curdi sarebbe un segno di buona volontà da parte del governo verso una soluzione pacifica del conflitto in corso dagli anni Ottanta. Ma mancano ancora sufficienti garanzie, un’amnistia e un percorso di riforme