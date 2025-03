Imamoglu si fa sentire dal carcere: «È in atto una rivoluzione democratica». A Saracane molti manifestanti tengono il volto coperto: «Più diranno di disperderci, più verremo». Il governo ha deciso la linea dura: finiti in manette anche dieci giornalisti, prelevati all’alba nelle loro case a Smirne e a Istanbul

Sulla facciata del palazzo della sede del comune di Istanbul a piazza Saracane sono esposti due grandi poster: uno con l’effige di Mustafa Kemal Atatürk, il padre fondatore della Repubblica moderna di Turchia. L’altro con il volto di Ekrem İmamoğlu, il leader di fatto dell’opposizione, rinchiuso da domenica nel carcere di Silivri dove ha raggiunto diversi altri detrattori di Erdogan, fra cui il noto filantropo Osman Kavalà.

A Saracane si può arrivare con il treno leggero sul quale la municipalità, che controlla i trasporti locali, trasmette immagini del suo ormai ex sindaco finito in manette. Si scende alla fermata Laleli, davanti all'università di Istanbul, l'ateneo che ha annullato la laurea di Imamoglu lo scorso martedì squalificandolo, ancora prima del suo arresto, dalla corsa alle prossime presidenziali.

Trovandosi in mezzo alla folla che ogni sera si raduna a Saracane, si capisce che il mondo universitario continua ad essere al centro di questa vicenda. La maggioranza dei manifestanti arrivati per contestare l’arresto del principale rivale di Erdogan sono giovani in età universitaria. In molti tengono il volto coperto. Per Erdogan sono solo «terroristi di strada». La folla spinge verso l’acquedotto costruito nel quarto secolo dall’imperatore romano Valente oltre il quale potrebbe procedere nella direzione della simbolica piazza Taksim: è questa la linea di contatto dove sale la tensione.

Un uomo a volto scoperto tiene un cartello con scritto a pennarello «Più ci dirai di disperderci, e più verremo», un’allusione al divieto di manifestare ancora in vigore nelle principali città del paese. Un altro ha scritto: «Se la giustizia tace, parlerà il popolo, patria o Silivri» [cioè la prigione]. E ancora si legge: «Adalet, Hak, Hukuk», cioè «giustizia, diritto, legge». E in inglese «Tayyo Erdogan, this is the end», questa è la fine.

Un nuovo giro di vite

Non a caso nella giornata di lunedì proprio dagli atenei arrivano i primi segnali di come la macchina di repressione del governo stia preparando un giro di vite contro la mobilitazione. Lo Yok, Consiglio dell'istruzione superiore, un’istituzione ombrello delle università del Paese controllata direttamente dalla presidenza, ha diffidato i professori dal rilasciare interviste o dall’assecondare le richieste degli studenti di sospendere le lezioni. Chi appoggia i contestatori rischia di essere segnalato con screenshot di mail o messaggi da studenti filo-governativi e di essere licenziato.

Anche le forze di polizia stanno aumentando la pressione sulla mobilitazione, che da ormai sei giorni interessa i centri nevralgici del paese (lunedì sera le manifestazioni di Istanbul erano convocate anche nel quartiere di Beşiktaş). Secondo il ministro degli interni Ali Yerlikaya 1.133 persone sono stati arrestate «per azioni illegali» compiute tra il 19 e il 23 marzo 2025, cioè nel periodo delle proteste, mentre sarebbero 123 gli agenti contusi negli scontri. Ci sono anche una decina di giornalisti fermati per il semplice fatto di aver seguito le manifestazioni.

Non viene considerato di interesse nel comunicato di Yerlikaya il numero di manifestanti rimasti feriti, ma nei video diffusi online si vedono cariche molto violente della polizia. Erdogan nel suo discorso di rito alla fine della riunione di gabinetto di lunedì non ha neppure nominato İmamoğlu, ma ha avvertito che chi all’opposizione ha sobillato i disordini, messo in pericolo la polizia, e provocato contraccolpi sull’economia, «ne pagherà le conseguenze». Non solo: come riferisce Misa, l’associazione turca per i diritti umani, sono finiti in manette anche dieci giornalisti turchi, tra cui un fotografo dell’Afp, prelevati all’alba nelle loro case a Istanbul e a Smirne.

A fronte di tutto ciò, il partito Chp ha diffuso la reazione di İmamoğlu dal carcere di Silivri. «Nonostante la miseria che sopportiamo, le vergognose decisioni giudiziarie, lo stato dell'economia e il crollo della nostra reputazione internazionale, è in atto una rivoluzione democratica», ha detto l’ex sindaco. Ha poi chiesto alle forze di sicurezza di non tenere una condotta aggressiva nei confronti dei manifestanti.

İmamoğlu nella giornata di domenica ha ricevuto il plebiscito di oltre 14 milioni di turchi che lo hanno votato nelle primarie per diventare il prossimo candidato alle presidenziali dell’opposizione. Per Erdogan però è «solo teatro», visto che l’ex sindaco era l’unico candidato ad apparire sulle schede degli elettori.

È proprio durante le primarie che il tribunale di Istanbul convalidava il suo fermo per corruzione, provocando il suo immediato trasferimento in prigione e la sua destituzione da sindaco. Provvisoriamente decadute invece le accuse di favoreggiamento a un’organizzazione terroristica – cioè il gruppo armato curdo Pkk – inizialmente sollevate sulla base di una recente alleanza politica stretta in funzione anti-Erdogan fra il Chp e il partito filo-curdo Dem.

Arrampicati sulla limitrofa moschea di Shehzade, un gruppo di manifestanti di Saracane mostra un cartello con scritto «Nessuna resa all’oscurantismo, lunga vita alla Repubblica». Cantano «Noi siamo i soldati di Mustafà [Kemal Ataturk]». Cori di questo genere facilmente indispongono la componente della protesta formata dalle minoranze del paese, come curdi e armeni, che patiscono il nazionalismo “Kemalista” della maggior parte dei manifestanti.

C’è anche un cartello contro la trattativa che in queste stesse settimane coinvolge lo stato e il Pkk, dopo che il leader Ocalan lo scorso 27 febbraio ha fatto un appello al disarmo. Si legge: «Abdullah Ocalan era un infame e rimane un infame».

I graffiti della protesta

Secondo alcuni commentatori il partito Akp potrebbe barattare la concessione di nuovi diritti alla minoranza curda nell’ambito di questo processo in cambio del sostegno del partito Dem a una riforma costituzionale che permetta a Erdogan di correre nuovamente come presidente nel 2028, malgrado abbia esaurito i mandati. In colloqui privati tuttavia i parlamentari del partito filo-curdo dicono di aver perso fiducia nel negoziato alla luce dell’arresto di İmamoğlu, visto che lancia un forte messaggio anti-democratico.

Avviandosi verso la metro che dalla fermata di Vezneciler riporta i manifestanti dalla penisola storica verso l’altra parte del Corno d’Oro, i muri sono imbrattati dei graffiti dei manifestanti. «Saracane resiste», si legge, e poi «Tayyip, guarda quanti siamo». Una scritta recita «Jin Jiyan Azadi», «Donne, vita, libertà», una citazione dello slogan delle proteste popolari che sconvolsero l’Iran nel 2022. Finirono schiacciate dalla repressione.

