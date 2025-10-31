La Turchia vuole più aerei, ma l’industria europea dei jet è in difficoltà

Ankara vuole 40 Eurofighters, ne ha acquistati 20 dalla Gran Bretagna, per quasi 11 miliardi di dollari. Il leader di Ankara ha poi incontrato Merz, ma la Germania – insieme a Francia e Spagna – deve fare i conti con i ritardi e un possibile fallimento all’orizzonte del suo programma
Sugli aerei da combattimento in queste settimane si intrecciano equilibri geopolitici, alleanze militari e la tenuta di consorzi industriali europei. Da un lato un aereo in servizio operativo da più di vent’anni – l’Eurofighter Typhoon – e dall’altra un caccia di sesta generazione che non esiste ancora, e forse non volerà mai. La Turchia vuole 40 Eurofighter, il 27 ottobre ne ha acquistati – dopo mesi di trattative – 20 dalla Gran Bretagna, per quasi 11 miliardi di dollari, in un accordo firmato