Onur İşçi, 45 anni, professore di storia e scienze politiche alla Kadir Has Üniversitesi di Istanbul, sorseggia çay in un locale lungo la centralissima İstiklal Caddesi di Istanbul. Normalmente questa zona è frequentata dai turisti, ma la crisi politica unita alla bassa stagione ha svuotato la città sul Bosforo a cavallo fra Europa e Asia dei suoi visitatori.

A due passi da qui c’è piazza Taksim, dove un decennio fa si svolse la protesta che oggi viene citata come il grande precedente della mobilitazione in corso contro l’arresto del primo cittadino e candidato presidente dell’opposizione Ekrem Imamoglu: la rivolta di Gezi Park. Ma İşçi sottolinea numerose differenze fra i due movimenti.

«Oggi gli studenti sono il motore principale della protesta, mentre all’epoca di Gezi erano solo una componente di un fenomeno più vasto», spiega. Mentre parla, il gruppo studentesco “İstanbul Üniversiteler Koordinasyonu” (Coordinamento universitario di Istanbul) diffonde via Whatsapp l’invito a un raduno pomeridiano vicino al Palazzo di Dolmabahçe, in aggiunta all’ormai classico appuntamento serale, spesso condito da scontri, presso il comune di piazza Saraçhane. L’appello dice: «Dalle municipalità alle università, basta al regime dei commissari governativi».

Il ruolo più centrale degli studenti non è però l’unica novità rispetto al movimento di Gezi, che nacque per contrastare il progetto di costruire un complesso commerciale al posto del parco. «La mobilitazione di oggi è diversa anche perché è politica, legata a un partito, mentre all’epoca era un movimento di carattere sociale per l’affermazione del diritto di avere un certo stile di vita», continua İşçi.

Cioè, spiega il professore della Kadir Has Üniversitesi, «la folla era più alternativa, progressista, con i colori dell’arcobaleno e tutto il resto. Oggi è nazionalista: per capirci, c’è meno gente con i tatuaggi e con i piercing, e più bandiere della Turchia».

Imamoglu è una figura politica “ecumenica”, capace di parlare e farsi apprezzare da compagini diverse della popolazione. Proprio grazie a questo fatto, malgrado prevalga l’ala nazionalista, la protesta risulta variegata.

Il principale aspirante a sostituirlo come candidato alla presidenza del partito repubblicano è Mansur Yavaş, il sindaco di Ankara, che però ha trascorsi nelle fila degli ultra-nazionalisti del MHP, il che potrebbe alienare diverse fette di elettorato e indebolire il fronte dell’opposizione alle prossime elezioni.

Il cambio alla Casa Bianca

Secondo il professore İşçi gli sviluppi sul piano internazionale sono stati fondamentali per convincere il governo a procedere con il giro di vite. «Il giorno chiave è stato quello dell'insediamento di Trump, il 19 gennaio», dice, alludendo a un clima di impunità sul piano del diritto a livello globale. «Noi [all’opposizione] ci sentiamo come gli ucraini: si ha l’impressione di essere completamente lasciati soli, senza [che il governo patisca] ripercussioni internazionali».

La reazione che invece si è fatta sentire è quella dei mercati. Nella settimana trascorsa dall’arresto di Imamoglu, il valore della lira turca è precipitato malgrado un massiccio intervento della banca centrale che ha bruciato ingenti riserve di valuta straniera per ottenere una parziale stabilizzazione. La borsa di Istanbul è in lieve ripresa dopo aver perso in pochi giorni il 16,5 per cento, il crollo peggiore dalla crisi finanziaria del 2008.

La convalida del fermo di di Imamoglu in vista del processo riguarda le accuse di corruzione nell’ambito dell’amministrazione della città di Istanbul: tangenti, appalti truccati, costituzione di un’organizzazione a delinquere. Con lui sono stati fermati 100 fra amministratori della municipalità metropolitana e sindaci di distretto, dei quali 50 sono stati rinviati a processo. Il gip non ha invece ritenuto di procedere con i fascicoli di accuse relative al favoreggiamento al terrorismo.

Ora Erdogan spera che le vacanze di fine Ramadan, il Bayram di domenica, lunedì e martedì, lo aiutino a smorzare le proteste. «Calerà ben presto il sipario», ha detto dopo che, nei primi giorni della mobilitazione, aveva avvertito l’opposizione di essersi infilata «in un vicolo cieco».

Il suo ministro dell’Interno martedì ha aggiornato a 1.418 il numero di contestatori presi in custodia dalle forze di sicurezza. Mentre le autorità comunicano le cifre relative agli agenti contusi – oltre un centinaio – non vengono diffusi dati sul numero di feriti tra i manifestanti. Quello che è certo è che, almeno per ora, rimane vera un’altra differenza fondamentale rispetto a Gezi: non ci è ancora scappato il morto.

