La Turchia vuole arrestare Netanyahu per genocidio

La minaccia del ministro alla Difesa israeliano: ma si tratta di un’operazione che metterebbe a rischio la tregua. Fra i 100 e i 200 miliziani sono asserragliati nei sotterranei: la loro esfiltrazione è al centro di un braccio di ferro anche con gli americani
La Procura generale di Istanbul ha emesso mandati di arresto per 37 persone, tra cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con l'accusa di "genocidio". Tra i gli altri destinatari del provvedimento, il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Lo riportano i media di Ankara, lo conferma il sito d’informazione israeliano Ynet. Nella fattispecie, è il presidente dell'Ordine degli avvocati turco Yasin Samli ad affermare che Israele «contin