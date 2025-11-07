sfida israele-usa su hamas

La Turchia vuole arrestare Netanyahu per genocidio

Davide Lerner
07 novembre 2025 • 20:00

La minaccia del ministro alla Difesa israeliano: ma si tratta di un’operazione che metterebbe a rischio la tregua. Fra i 100 e i 200 miliziani sono asserragliati nei sotterranei: la loro esfiltrazione è al centro di un braccio di ferro anche con gli americani

La Procura generale di Istanbul ha emesso mandati di arresto per 37 persone, tra cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con l'accusa di "genocidio". Tra i gli altri destinatari del provvedimento, il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Lo riportano i media di Ankara, lo conferma il sito d’informazione israeliano Ynet. Nella fattispecie, è il presidente dell'Ordine degli avvocati turco Yasin Samli ad affermare che Israele «contin

Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 